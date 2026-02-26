La Comunidad defiende cumplir con la Ley de la Música mientras Vox denuncia siete años sin desarrollo reglamentario

Archivo - La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, en la Asamblea Regional (Archivo) - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha defendido en el Pleno de la Asamblea Regional que ha cumplido con la Ley de la Música, mientras Vox ha denunciado que, siete años después de su aprobación, la norma sigue sin contar con el desarrollo reglamentario previsto.

La interpelación ha sido formulada por la diputada de Vox María José Ruiz, quien ha reprochado al Ejecutivo autonómico que la Ley 1/2019, de 19 de febrero, haya permanecido sin desarrollo reglamentario pese a que, a su juicio, debía haberse aprobado "en el plazo máximo de un año". "Han pasado siete años. Siete años son un retraso, siete años son un incumplimiento y, a estas alturas, también una decisión política", ha afirmado.

Ruiz ha advertido de que varios artículos de la norma han remitido expresamente a regulación reglamentaria, entre ellos el artículo 15, relativo a la protección singular de bienes del patrimonio musical; el artículo 16, que ha creado un registro de patrimonio musical; y los artículos 19 y 20, sobre el registro y regulación de las escuelas de música. "Si no hay reglamento, el registro no existe. Y si no existe registro operativo, no hay garantía real de tutela efectiva", ha sostenido. A su juicio, "una ley sin desarrollo reglamentario no puede ejecutarse plenamente" y el sector musical "merece seguridad jurídica y un Gobierno que cumpla la ley".

Por su parte, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen María Conesa, ha defendido que el Ejecutivo regional "cumple con la ley de la música, por supuesto que lo estamos haciendo", aunque ha reconocido que "puede que la interpretación en vivo que estamos haciendo de la ley no suene exactamente todos y cada uno de los acordes reflejados negro sobre blanco en la partitura".

Conesa ha asegurado que el desarrollo se ha realizado "de forma más práctica y más ágil", en diálogo con los agentes del sector, y ha enumerado las líneas de apoyo económico y estructural a bandas, coros, salas y festivales. En este sentido, ha destacado que las asignaciones nominativas a la Federación de Bandas y a la Federación de Coros han superado los 100.000 euros para la compra de instrumentos, así como los más de 200.000 euros del programa 'Asociarte'. Asimismo, ha puesto en valor el papel del Auditorio regional Víctor Villegas y de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, subrayando que la Comunidad ha vivido "un gran momento en las artes".

En la misma sesión plenaria, el Gobierno regional también ha defendido su gestión educativa frente a las críticas del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento de la moción relativa al Proyecto ABC para alumnado con discapacidad auditiva.

El consejero de Educación, Víctor Marín, ha asegurado que el programa "funciona" y ha constituido "uno de los mejores ejemplos de inclusión real" del sistema educativo murciano. La interpelación ha sido formulada por la diputada del PSOE María Dolores Martínez, quien ha advertido de que el principal problema "no ha sido el proyecto, sino su vacío ante la norma", lo que, a su juicio, ha generado "fragilidad e inestabilidad educativa".

Martínez ha alertado de que el profesorado del programa "ha trabajado en el limbo", ya que "las habilitaciones no han sido visibles en la Consejería ni en Educarm" y su experiencia específica "no se ha valorado como se debería". También ha señalado dificultades en la Formación Profesional, donde, según ha explicado, el alumnado con discapacidad auditiva ha dispuesto de apoyos en el centro educativo, pero "cuando ha llegado la FCT o las prácticas en empresa, esos apoyos han desaparecido".

En su respuesta, Marín ha defendido que el Ejecutivo ha realizado "un esfuerzo presupuestario importante y de planificación de recursos" para avanzar hacia "un modelo de inclusión más ambicioso y más real". Según ha detallado, han existido 372 alumnos con discapacidad auditiva en la Región, de los que 49 han estado escolarizados en centros con programa ABC (13,2%) y 323 en centros ordinarios sin este recurso específico (86,8%). "El sistema educativo regional ha sido capaz de integrar a la inmensa mayoría de este alumnado en centros ordinarios con una atención adecuada", ha afirmado.

El consejero ha explicado que la evolución se ha debido también a los avances tecnológicos, como la generalización del implante coclear, y ha recordado que la red ha contado con 36 intérpretes de Lengua de Signos en centros ordinarios, además de los recursos específicos de los centros ABC. "El programa ABC nació para abrir camino", ha concluido, defendiendo que "los datos muestran que ese camino ha sido recorrido con éxito" y que el Gobierno regional "ha apostado por que ningún alumno haya quedado atrás, independientemente de su capacidad".