La Comunidad destaca que la economía regional "es hoy más fuerte, más diversificada y más dinámica"

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, Marisa López Aragón, ha destacado este martes, tras valorar los datos de desempleo registrado el pasado febrero, que el hecho de que todos los sectores reduzcan el paro "demuestra que la economía regional es hoy más fuerte, más diversificada y más dinámica".

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el mercado laboral regional cerró febrero con un total de 75.314 personas desempleadas, lo que supone un descenso interanual de 5.253 personas (un -6,52%). Esta cifra representa el "mejor dato" de paro para un mes de febrero en la Región desde 2008.

En términos mensuales, el paro registró un "ligero" incremento del 0,6% respecto a enero. Al respecto, López Aragón ha precisado que se trata de un comportamiento "dentro del patrón estacional habitual", recordando que en ocho de los últimos diez años el desempleo ha subido en febrero.

A nivel nacional, la comparativa arroja un descenso interanual del 5,81% y un aumento mensual del 0,15%.

López Aragón ha destacado que la bajada del desempleo en el último año ha sido "transversal" en todos los ámbitos económicos y que, por perfiles, el paro juvenil ha alcanzado su mejor cifra en un mes de febrero de los últimos 19 años. En cuanto al género, el desempleo cayó en 3.024 mujeres y 2.229 hombres en los últimos doce meses.

Además, la Región de Murcia ha alcanzado los 680.880 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta de la serie histórica para este mes. Con un crecimiento interanual del 3% (19.802 nuevos cotizantes), la Región se sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor incremento de afiliación en España.

Asimismo, el número de trabajadores por cuenta propia ascendió a 106.065 autónomos, tras sumar 390 en el último mes y consolidar un crecimiento interanual del 1,5%.

La consejera ha atribuido estos resultados a las políticas del Gobierno regional, citando los incentivos a la contratación estable, los programas para jóvenes y mayores de 45 años, y el apoyo a pymes y autónomos. "No se producen por inercia; creemos en la colaboración público-privada como motor de crecimiento", ha concluido.