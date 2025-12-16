La Comunidad destina 1,3 millones de euros para impulsar casi medio centenar de proyectos inteligentes en 30 municipios

Un momento de la intervención del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, en la jornada 'Smart City' - CARM

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha destinado en el último año 1,3 millones de euros para la puesta en marcha y desarrollo de casi medio centenar de proyectos inteligentes en 30 municipios de la Región de Murcia, según informaron fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado.

Estos proyectos se enmarcan en el programa 'Smart Region', una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno regional para llevar el proceso de transformación digital a todos los municipios a través de la aplicación de las tecnologías de última generación a la gestión inteligente de los servicios públicos.

Se trata en concreto de 46 proyectos clasificados en casi una veintena de temáticas y entre los que destacan por ejemplo las nueve actuaciones para monitorizar la afluencia de personas; media docena de iniciativas para la gestión de la recogida de residuos; cuatro para el control del tráfico o tres para la gestión de aparcamientos públicos, la limpieza viaria, el riego de jardines públicos o la medición meteorológica y de la calidad del aire.

También figuran iniciativas para la medición del ruido, para la medición de los flujos turísticos, para la gestión del consumo energético de los edificios municipales, la accesibilidad del aparcamiento para personas con discapacidad o la regulación semafórica.

Así lo ha destacado este martes el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, durante la inauguración de la jornada 'Smart City: casos de uso prácticos e innovadores'.

El titular de Hacienda ha subrayado que se trata de poner la tecnología "al servicio de los ciudadanos y aprovechar todo el potencial que tienen tecnologías de última generación como la IA, el Internet de las Cosas o la robótica para que nuestras ciudades sean espacios amables".

"Y hacerlo además de forma que nadie se quede atrás, porque lo que tenemos claro en el Gobierno regional es que queremos llevar el proceso de transformación digital a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, de su edad o de sus capacidades", ha señalado Marín.

Durante la jornada, organizada por la Fundación Integra Digital, expertos de diferentes ciudades han analizado los retos y beneficios de la aplicación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial en la construcción de las ciudades inteligentes.

En el evento, que ha contado con la asistencia de cerca de medio centenar de técnicos de las administraciones locales y expertos y especialistas en ciudades inteligentes, se han estudiado las necesidades de las administraciones locales para implantar el proceso de transformación digital o la importancia de los fondos europeos para que los ayuntamientos puedan financiar los proyectos inteligentes.

Además, se han expuesto algunos casos de éxito como los de las ciudades de Alcoy y Benidorm o el de la ciudad de Murcia y se ha celebrado una mesa redonda sobre los retos de la innovación para las Administraciones públicas.