La Comunidad destina 15,5 millones para conservar las carreteras de la comarca del Río Mula los próximos cuatro años

Servicios de conservación de carreteras trabajando (imagen de archivo) - CARM

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad destinará 15.591.561 euros durante los próximos cuatro años a la conservación de las carreteras de la comarca del Río Mula, con labores de mantenimiento, conservación y atención a las incidencias en la red regional, según ha informado el Gobierno autonómico.

Así se recoge en el contrato mixto suscrito la pasada semana por el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, quien ha destacado que "esta inversión permite garantizar un mantenimiento permanente de las carreteras de la comarca, actuar con rapidez ante cualquier incidencia y ofrecer a los ciudadanos unas vías más seguras y en mejores condiciones de circulación".

García Montoro ha señalado que "la conservación es una de las herramientas más eficaces para prolongar la vida útil de las infraestructuras, optimizar los recursos públicos y reforzar la seguridad vial, especialmente en una red tan extensa como la regional".

El contrato comprende actuaciones de conservación ordinarias y extraordinarias en 43 carreteras regionales que discurren por los municipios de Albudeite, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Campos del Río, Librilla, Mula, Pliego, Las Torres de Cotillas y Totana.

Los trabajos incluyen la reparación de firmes, el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, las barreras de seguridad, el balizamiento, el drenaje, la limpieza de la plataforma y de sus márgenes, así como la atención permanente a incidencias y actuaciones de vialidad para garantizar la seguridad de los usuarios.

Asimismo, recoge actuaciones inmediatas ante situaciones imprevistas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos, accidentes u otras incidencias que puedan afectar a la circulación, mediante la disponibilidad permanente de medios humanos y materiales para mantener las carreteras en condiciones óptimas de servicio.

Así, el Gobierno regional refuerza la conservación de la red autonómica de carreteras, integrada por cerca de 2.730 kilómetros, "con el objetivo de mejorar la seguridad vial, favorecer la movilidad de los ciudadanos y preservar unas infraestructuras esenciales para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la Región", ha subrayado el consejero.