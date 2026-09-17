La Comunidad destina 436.883 euros para concluir la ampliación de la Unidad de Psiquiatría de La Arrixaca

Archivo - Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha dado luz verde a la segunda fase de las obras de acondicionamiento de espacios exteriores y la ampliación de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

El presupuesto base de licitación es de 436.883 euros, con un plazo de ejecución de ocho meses desde la formalización del contrato.

El pasado año se adjudicó la primera fase del proyecto por importe de 436.966 euros. La autorización de la contratación de las obras permitirá concluir la ampliación de este espacio una vez han finalizado las actuaciones de la primera fase.

Los trabajos se van a desarrollar principalmente sobre una de las cubiertas de la segunda planta del Hospital General, y comprenden la ampliación del ala derecha y la adaptación del ala izquierda. Esta reforma adecuará los recursos a las necesidades reales de la población y seguirá garantizando el cumplimiento de la calidad asistencial.

Para ello, la Unidad de Psiquiatría de Adultos de la Arrixaca pasará a contar con una terraza destinada a los pacientes, y se crearán seis nuevos espacios para profesionales y para la atención a pacientes y familiares.

Además, la unidad tendrá dos salas multifuncionales donde se desarrollará la terapia ocupacional, y dos aseos adaptados.

Así, se generará una 'pastilla' rectangular que dará acceso a esta terraza, de manera que se cree un espacio semicubierto con regulación solar integrada para la realización de actividades en el exterior de los pacientes hospitalizados.

De cara a estas obras, se ha tenido en cuenta que la salud mental se ha consolidado como una prioridad sanitaria, especialmente tras el aumento sostenido de la demanda asistencial en los últimos años, por lo que esta actuación no responde sólo una necesidad estructural, sino que es una inversión estratégica en salud pública.

Esta iniciativa está financiada con fondos del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, del Ministerio de Sanidad.

El pasado año, el Gobierno regional puso en marcha la nueva planta de enfermos agudos del Hospital Universitario Morales Meseguer y la nueva planta de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Con estas dos actuaciones, que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, la Región de Murcia sumó 36 camas para la atención a pacientes en las áreas de salud mental.