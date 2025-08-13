La Comunidad destina 500.000 euros a la actualización de equipos y mejoras en las instalaciones de la EDAR de San Pedro

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha invertido, a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur), un total de 507.000 euros para llevar a cabo actuaciones en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Pedro del Pinatar, encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó recientemente la planta, en la que se han instalado nuevos silos para el almacenamiento de fangos y un sistema de retención de flotantes, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Rubira ha destacado que "la excelencia en la gestión del ciclo del agua sólo se mantiene con inversiones que nos permitan seguir ofreciendo a nuestros ciudadanos un servicio de calidad".

Al igual que otras estaciones de la Región de Murcia, la EDAR de San Pedro del Pinatar "se acerca a los veinte años, cercana al plazo de vida útil de la mayor parte del equipamiento necesario, por lo que es imprescindible acometer inversiones para mantener la planta en un estado óptimo", según ha explicado Rubira.

Así, ha indicado que para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración, cuyo servicio puede considerarse esencial para la salud pública, conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, es necesario renovar y mejorar los equipos deteriorados y obsoletos.

Los equipos renovados se localizan en diferentes partes del proceso de depuración. En la zona del pretratamiento se han sustituido las cinco bombas de agua bruta con las que además se ha incrementado el caudal de entrada de 2.750 m3/h a 4.775 m3/h, mejorando la capacidad del pretratamiento en los episodios de lluvia.

Además, se ha sustituido el concentrador de grasas, que se encontraba fuera de servicio, por un sistema de recogida y retirada de flotantes más efectivo que garantiza la eliminación de este tipo de elementos antes de su recirculación a cabecera de planta; y las bombas de recirculación de fangos y de vacío para la succión de lodos, que son necesarias para el sistema MBR (biorreactor de membrana) con el que cuenta la EDAR.

También se han renovado los silos de almacenamiento de fango deshidratado, que presentaban un deterioro "muy significativo" debido a la corrosión por el ambiente agresivo, sustituyéndolos por nuevos otros nuevos que, además de garantizar su estanqueidad y capacidad de almacenamiento para minimizar el coste del transporte, permiten la descarga directa del fango sobre los camiones de gestión de residuos.

La EDAR de San Pedro del Pinatar se construyó en 2007 y está diseñada para un caudal de 20.000 m3/día en verano y 5.000 m3/día en invierno. En la actualidad, la instalación trata un caudal medio diario aproximado de 7.000 m3/día y sirve a una población media de 28.258 habitantes equivalentes.

La estación depuradora recibe las aguas residuales del núcleo urbano del municipio y cuenta con pretratamiento, tratamiento biológico MBR y línea de fangos.

La tecnología MBR combina el proceso biológico con la filtración por membranas, en el caso de San Pedro del Pinatar de ultrafiltración, que dan lugar a unos parámetros de salida de muy buena calidad. El principal destino final del efluente regenerado es su aprovechamiento para riego de cultivos, y el del fango a la agricultura y compostaje.