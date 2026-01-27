La Comunidad destina 600.000 euros para construir la nueva comisaría de Policía Local de Jumilla

El consejero Marcos Ortuño y la alcaldesa de Jumilla, Severa González, acompañados por el director general de Administración Local, la concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Raquel Ruescas, y agentes de Policía Local - CARM

JUMILLA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional destinará 600.000 euros a financiar la construcción de un nuevo edificio que albergará las dependencias de la Policía Local de Jumilla en la calle Ingeniero de la Cierva, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Estas ayudas tienen como finalidad cumplir con el objetivo del Ejecutivo autonómico de que todos los municipios cuenten con instalaciones adecuadas para albergar a sus cuerpos policiales, al tiempo que se refuerza el apoyo a los ayuntamientos y contribuye a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes.

A estos 600.000 euros recibidos por el Ayuntamiento de Jumilla se suman 98.000 euros destinados a la adquisición de medios materiales y 586.500 euros para contribuir a financiar los gastos de personal de la plantilla. De esta forma, las subvenciones aprobadas en 2025 por el Gobierno regional para reforzar la seguridad en este municipio supusieron una inyección de 1.284.500 euros.

El proyecto de la nueva comisaría, cuyo importe total asciende a 2,2 millones de euros, ya ha sido redactado y está previsto que las obras puedan comenzar en otoño, de forma que las nuevas dependencias estarán en funcionamiento antes de que finalice el próximo año.

Esta actuación pone de manifiesto "la importancia de la cooperación institucional", ha señalado el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, que ha visitado este martes el lugar donde se levantará el nuevo edificio policial acompañado por la alcaldesa de Jumilla, Severa González.

"Una de las principales demandas de la población es la mejora de la seguridad ciudadana y, aunque se trata de una competencia del Estado, la presencia de Policía Local en nuestras calles contribuye a reforzar esa seguridad", ha añadido Ortuño.

El consejero ha destacado que "sin seguridad no hay libertad, convivencia, ni progreso económico y social, y por eso la seguridad es un objetivo prioritario del Gobierno regional".

SIETE NUEVAS COMISARÍAS

La Comisaría se enmarca en la estrategia 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, que el pasado año contó con una dotación de 22 millones de euros y que hasta 2030 destinará 120 millones de euros para superar los 3.000 policías locales, con más comisarías y más y mejores medios para esos efectivos.

La Dirección General de Administración Local, responsable de la coordinación de las policías locales, dispuso de un presupuesto de casi tres millones el pasado año para impulsar la construcción de nuevas dependencias policiales en la Región. De esta forma, además de Jumilla, en los próximos meses de iniciarán las obras de seis inmuebles en Murcia, Cartagena, Cieza, Fortuna, Alguazas y Pliego.