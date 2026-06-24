La Comunidad destina 830.000 euros a ocho museos y centros del patrimonio cultural

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, el decreto que regula la concesión directa de subvenciones destinadas al funcionamiento y mantenimiento de ocho museos y centros de interpretación para el patrimonio cultural de la Región de Murcia, por un importe total de 830.000 euros.

Estas ayudas garantizan la apertura continuada al público, la conservación de las colecciones, el mantenimiento de las instalaciones, la seguridad de los bienes culturales y el desarrollo de actividades educativas, culturales y de difusión en espacios que custodian elementos del patrimonio regional, según informa la Comunidad.

Los beneficiarios son el Museo Salzillo de Murcia (270.000 euros), el Museo de la Catedral de Murcia (95.000 euros), el Museo del Teatro Romano de Cartagena (160.000 euros), el Museo de la Música Étnica de Barranda (95.000 euros), el Museo y Centro de Arte de Blanca (30.000 euros), el Centro de Interpretación de Arte Rupestre Casa de Cristo de Moratalla (20.000 euros), el Museo Azul de la Semana Santa de Lorca (80.000 euros) y el Museo de Bordados del Paso Blanco de Lorca (80.000 euros).