La Comunidad destina más de 440.000 euros para equipamiento y formación de unidades de Salud Bucodental

Archivo - Niño en la consulta de un dentista - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, ha autorizado este jueves un gasto de 440.319 euros para contratar el suministro, instalación, formación y puesta en marcha de diverso equipamiento para dotar a diferentes unidades de Salud Bucodental dependientes del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Este contrato contempla la entrega en un máximo de seis meses de 15 sillones dentales con taburete profesional, seis autoclaves (necesarias para esterilizar el instrumental), seis ortopantomógrafos digitales para realizar radiografías y cuatro carritos para el material necesario para la actividad diaria de la unidad.

El objetivo es que las nueve áreas de Salud de la Región de Murcia cuenten con el equipamiento necesario para poder prestar una asistencia de calidad a los usuarios del sistema público de salud, una vez que se ha ampliado la Cartera de Servicios en materia de Salud Bucodental y se ha incluido a grupos poblacionales nuevos como niños de hasta 5 años, mujeres embarazadas o los pacientes oncológicos con tumores de cabeza y cuello.

Además, la Comunidad ha ampliado las prestaciones respecto a la Cartera de Servicios estatal. Entre ellas destacan las endodoncias en molares permanentes por caries en niños hasta los 9 años, el tratamiento en dientes permanentes y temporales (de leche) en niños con discapacidad bajo anestesia no convencional, o la ampliación de la cobertura a pacientes con enfermedades raras con afectación oral permanente.

A estos últimos se les ofrecen tratamientos rehabilitadores para recuperar la función masticatoria que quedó afectada por la enfermedad.

Asimismo, el programa regional incluye prestaciones para otros colectivos especialmente vulnerables, como las personas con determinadas discapacidades que dificultan el autocuidado.

El programa de Salud Bucodental de la Región se centra en la prevención y promoción, así como en realizar tratamientos, con el objetivo de crear hábitos higiénico-dietéticos saludables, disminuir la incidencia de patologías orales entre la población, preservar la función masticatoria y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Así, la prevención y la educación para la salud bucodental son ejes prioritarios para disminuir la incidencia de caries y otras enfermedades orales.

Las actuaciones se inician desde antes del nacimiento, mediante el control de la embarazada, y continúan, como mínimo, en los niños hasta los 14 años. En 2025, las unidades de Salud Bucodental del SMS realizaron más de 170.700 consultas, de las que 137.700 fueron de adultos y el resto, de niños.

En los últimos cuatro años ha aumentado en 20 el número de unidades de Salud Bucodental en Atención Primaria, al pasar de 33 a las 53 actuales, las cuales se componen de odontoestomatólogos, higienistas dentales y técnicos auxiliares de Enfermería.