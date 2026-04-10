La Comunidad eleva al máximo la ayuda al seguro agrario en los ocho principales cultivos de la Región de Murcia

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inaugura el centro logístico de la cooperativa Campos de Jumilla, en el marco de su 40 aniversario - CARM

JUMILLA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, ha anunciado este viernes que su Ejecutivo ha elevado "al máximo" la ayuda regional al seguro agrario para 2026 en los ocho principales tipos de cultivos de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

"Mañana mismo vamos a publicar esa convocatoria de ayudas a través del Boletín Oficial de la Región", ha dicho López Miras, quien ha destacado la importancia del seguro agrario en la inauguración del centro logístico de la cooperativa Campos de Jumilla, en el marco de su 40 aniversario.

Durante el acto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor la importancia del sector agrícola, "que va a tener siempre al Gobierno de la Región de Murcia a su lado".

Entre las principales novedades para 2026 figura el incremento de la ayuda regional hasta el 100% en los módulos de cítricos, uva de mesa, cultivos hortícolas, fruta de hueso, cereal, olivar, frutos secos y uva de vinificación. También se mantiene el 70% sobre la subvención regional para el seguro de ganado ovino y caprino.

Desde 2022, la Comunidad ha incrementado el presupuesto para el seguro más de un 300%, lo que ha permitido que los agricultores paguen "cada vez menos" por tener sus cosechas aseguradas.

Este aumento en las ayudas destinadas a la contratación de pólizas tiene como objetivo fomentar una mayor adhesión al sistema y garantizar que ningún productor quede desprotegido ante las adversidades. De esta forma, se busca que el seguro agrario sea "una herramienta de estabilidad y de gestión del riesgo".

40 ANIVERSARIO DE CAMPOS DE JUMILLA

La cooperativa hortofrutícola Campos de Jumilla celebra este 2026 su 40 aniversario, un periodo en el que se ha convertido en un referente en la organización y modernización del sector frutícola de todo el Altiplano.

"Hace 40 años, doce socios fueron unos visionarios, creyeron que podían hacer algo importante, y hoy podemos ratificar que lo han conseguido", ha resaltado López Miras, que ha recordado que Campos de Jumilla "exporta a más de veinte países y, sobre todo, genera oportunidades para muchas familias".

Esta cooperativa, integrada por productores locales, ha consolidado una estructura empresarial que le permite comercializar de forma conjunta la fruta fresca de verano de sus socios, con especial protagonismo de la pera Ercolini, el albaricoque, el paraguayo, la nectarina y el melocotón.

De hecho, Campos de Jumilla es la principal productora y comercializadora de la denominación de origen protegida pera de Jumilla y pera Ercolini en España.

"Cuando uno de vuestros productos llega a cualquier lugar de Europa, los consumidores están viendo calidad, están viendo frutas de primer nivel mundial que llevan el sello y la bandera de la Región de Murcia, y eso es impagable", ha afirmado López Miras.

DEFENSA DEL TRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ

En referencia a la incertidumbre por la falta de agua, "agravada" por el cierre de acuíferos que afectaría especialmente al Altiplano, el presidente ha trasladado que "hay que prorrogar la decisión del cierre de los pozos porque lo posibilita la Directiva Marco del Agua, pero no hasta 2033, sino hasta que haya una alternativa".

Para López Miras, esa alternativa "es el trasvase Júcar-Vinalopó, y hasta que eso no sea una realidad, no se puede ejecutar el cierre de los pozos".