La Comunidad exige al Ministerio que convoque las reuniones sobre planificación eléctrica - CARM

MURCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que convoque las reuniones bilaterales comprometidas con las comunidades autónomas para abordar la futura planificación de la red eléctrica, después de casi un año de espera y sin que haya recibido comunicación sobre su celebración, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha lamentado que "no se haya producido ningún contacto ni tengamos noticia alguna sobre cuándo piensa el Ministerio convocar esas reuniones" y ha reclamado "certezas y un calendario" ante las inversiones y proyectos industriales pendientes de capacidad eléctrica.

El Ministerio trasladó en julio, durante la Conferencia Sectorial de Energía, que la planificación se encontraba en evaluación ambiental estratégica y que previsiblemente en septiembre comenzarían las reuniones bilaterales para abordar su impacto y responder a las alegaciones de las comunidades autónomas.

La Comunidad Autónoma trabaja desde 2024 en una propuesta para atender las necesidades de la Región y presentó ocho alegaciones al borrador de planificación, con el objetivo de garantizar capacidad eléctrica para demandas industriales y residenciales identificadas por más de 1.680 MW.

Vázquez ha señalado que la Región reclama alrededor de 600 millones de euros para reforzar sus redes eléctricas, 300 millones destinados a distribución y otros 300 millones a transporte. Según los datos aportados por la Comunidad, el 85% de los 166 nodos eléctricos regionales permanece saturado y solo 25 disponen actualmente de potencia.

"Hace prácticamente un año que el Ministerio conoce nuestras necesidades. No pedimos nuevos anuncios, sino que convoque las reuniones comprometidas, resuelva las alegaciones y apruebe las infraestructuras que necesita la Región", ha afirmado el consejero.

Por otro lado, Vázquez ha destacado que la Comunidad ha avanzado en la planificación de la red de distribución tras la ampliación del límite de inversión anunciada en julio.

La nueva programación eleva un 25% la inversión, de 67 a 84 millones de euros. A esta cantidad se suma la anticipación a 2026 de la nueva subestación Espinardo 220/132 kV, inicialmente prevista para 2027, con una inversión de 13,4 millones de euros. En conjunto, estas actuaciones permitirán movilizar cerca de 100 millones de euros para reforzar la red eléctrica regional.

El consejero también ha mostrado su rechazo al proyecto de Real Decreto estatal sobre centros de datos, actualmente en audiencia pública, al considerar que establece condiciones que afectan al acceso y conexión a la red eléctrica sin contar con las comunidades autónomas.

"No estamos de acuerdo con este proyecto porque se ha elaborado sin contar con las comunidades autónomas y establece numerosas barreras para el desarrollo de una actividad estratégica en nuestros territorios", ha afirmado Vázquez.

A su juicio, el procedimiento de planificación de la red "debe contar con la participación de las comunidades autónomas" y un Real Decreto "no puede tirar por tierra el riguroso trabajo técnico realizado durante años" ni alterar las necesidades de red trasladadas por los territorios.