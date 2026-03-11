Comunidad extiende la vacunación frente al papiloma humano a institutos para llegar a varones nacidos en 2008 y 2010

Durante la inauguración del nuevo centro de salud de Molina de Segura, el presidente López Miras anunció la ampliación de la vacunación frente al papiloma humano a los institutos para llegar a los varones nacidos en 2008 y 2010 - COMUNIDAD

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este miércoles que la Comunidad, a través de la Consejería de Salud, "va a ampliar la campaña de vacunación del virus del papiloma humano", llevándola "a los institutos, para llegar a los jóvenes varones que hayan nacido en 2008 y en 2010".

Con esta medida, según López Miras, "vamos a llegar a 19.000 jóvenes, con el objetivo de seguir reforzando la vacunación, la sanidad pública y la atención sanitaria de calidad a todos los ciudadanos de la Región de Murcia".

A partir de finales de marzo, y con el objetivo de hacer más accesible su protección frente al virus del papiloma humano (VPH), estos jóvenes de la Región podrán recibir la vacuna en su propio centro educativo, si bien cuentan siempre con la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual, posteriormente.

De este modo se amplía la posibilidad de que se vacunen los alumnos de 2008 que finalizan el segundo curso de bachillerato o ciclos formativos, así como los de 2010, que finalizan la educación obligatoria. Los nacidos en 2009 se incluirán en la campaña del año 2027, ya que ellos son quienes finalizarán bachillerato o cursos equivalentes de Formación Profesional entonces.

Hasta el momento pueden recibir esta vacuna los varones nacidos entre 1999 y 2003, para quienes ya se organizó una recaptación el pasado invierno. Ahora se suman los nacidos en 2008 y 2010. Las mujeres ya se vienen vacunando desde 2008, para las nacidas a partir de 1994, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La Consejería de Salud amplió en 2025 la vacunación frente al virus del papiloma humano a varones nacidos entre 2001 y 2003, tras la inclusión en 2024 de los nacidos en 1999 y 2000, una protección que hasta ahora solo incluía a los nacidos a partir de 2011.

La Región de Murcia es la única comunidad que ha llevado a cabo esta actuación para llevar la protección a los varones de hasta 25 años, al igual que han hecho países como el Reino Unido.

Desde 2024 estaba abierta la campaña de vacunación a jóvenes de 25 y 24 años, y en 2025 se incluyó a los de 21, 22 y 23. En los próximos años se irá ampliando hasta llegar a los nacidos en 2010, por lo que la Región de Murcia es una de las comunidades que más años va a abarcar en su recaptación frente a este virus.

Está previsto que hasta la campaña 2027-2028 se pueda llegar progresivamente a los varones nacidos entre 1999 y 2010, ambos años inclusive, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Con esta campaña de la sanidad pública regional se beneficiarán más de 128.000 personas, que hasta ahora tenían que desembolsar más de 170 euros si querían inmunizarse.

CALENDARIO PARA LAS MUJERES

En el caso de las mujeres, el calendario prevé la vacunación a los 12 años en el entorno escolar, y se estaba captando a las no vacunadas hasta los 18 años.

Sin embargo, con la ampliación a los varones hasta 25 años, al igual que ya ocurrió con las nacidas en 1999 y 2000, se ha ampliado también la vacunación a las mujeres de hasta esa edad que no se vacunaron en su momento en el centro escolar.

La vacuna contra el virus del papiloma humano se administra en la Región de Murcia para las mujeres nacidas desde 1994 con vacuna bivalente, que cubría frente a dos tipos de virus causantes de la mayoría de los cánceres relacionados.

En la campaña 2022-2023 se comenzó a administrar por primera vez también en los centros escolares la vacuna nonavalente, que ofrece mayor protección frente a las enfermedades causadas por este virus y se incluyó a varones nacidos en 2011, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Las coberturas de vacunación en los adolescentes de la Región de Murcia son superiores a las nacionales en alrededor de un 10 por ciento de media, entre otros factores por el apoyo del Gobierno regional a la vacunación escolar.

El virus del papiloma humano puede afectar a cualquier persona y es altamente contagioso. Hay diferentes tipos de virus y pueden afectar a la piel y las mucosas (boca, recto y ano, así como las regiones genitales) y algunos tipos de virus son más peligrosos que otros. Además, puede causar algunos tipos de cáncer y otras enfermedades, como las verrugas genitales y lesiones precancerosas.

El virus se puede transmitir por contacto directo piel con piel durante cualquier tipo de relación sexual con una persona infectada por el virus. La utilización del preservativo es importante para prevenir una parte de estas infecciones, además de otras enfermedades de transmisión sexual, pero su utilidad es limitada frente a la infección por el VPH.