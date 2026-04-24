La Comunidad fomenta la investigación y las vocaciones STEM a través del XVI Congreso de Investigadores Júnior

El consejero de Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, junto al rector de la Universidad de Murcia, José Luján, durante la clausura el XVI Congreso Regional de Investigadores Júnior. - CARM

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad fomenta las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) colaborando en la organización del XVI Congreso Regional de Investigadores Júnior, que organiza la Universidad de Murcia (UMU) y al que este año se presentaron 114 trabajos de estudiantes de 2º de Bachillerato de Investigación e Internacional. En total, participaron 25 centros docentes de la Región de Murcia, dos más que en la anterior edición.

El consejero titular de Universidades e Investigación y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, fueron los encargados de entregar hoy los premios del congreso, ante más de 500 personas entre participantes y oyentes.

"El principal objetivo de esta iniciativa es promover la vocación de los estudiantes preuniversitarios hacia la investigación científica, humanística, técnica o artística e impulsar su capacidad para elaborar, exponer y argumentar de forma razonada proyectos de investigación", argumentó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez.

Además, se trata de "propiciar las relaciones entre los estudiantes y el profesorado de estos bachilleratos de los distintos centros que los imparten, con el propósito de poder realizar investigaciones de manera conjunta", añadió el consejero.

Los estudiantes que participan presentaron los trabajos de investigación realizados previamente en sus centros, bajo la tutela de un profesor, y que forman parte de su evaluación en estas modalidades de Bachillerato. Hay un total de 18 galardones y cada centro pudo enviar hasta un máximo de seis trabajos, uno por modalidad (oral y póster) y otro por área de conocimiento (Ciencias y Tecnología, Ciencias Sociales y Humanidades y Artes).

La Fundación Séneca colabora en esta actividad desde sus inicios, como parte de las iniciativas que desarrolla para identificar y reconocer el talento preuniversitario y estimular las vocaciones hacia los estudios y profesiones STEM dentro de su Programa Regional de Cultura Científica e Innovadora. El apoyo a la organización de este congreso es una de las medidas adoptadas por el Gobierno regional para fomentar las vocaciones STEM.

Entre otros objetivos incluidos en el Programa Regional de Cultura Científica e Innovadora está también organizar olimpiadas en ámbitos científico-técnicos; colaborar con las iniciativas de Investigación y Desarrollo en Institutos de Educación Secundaria (Idies); la celebración del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia; y los desafíos educativos Esero de la Agencia Espacial Europea.

También destacan la creación de una plataforma de aprendizaje compartido con herramientas, recursos y contenidos STEM y la celebración anual de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia.