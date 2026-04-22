La Comunidad inicia la mejora del firme de la carretera que une Lorca y el pantano de Puentes

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, acompañado del alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, durante la visita al inicio de las obras de mejora de la carretera RM-A15 que va de Lorca al pantano de Puentes - CARM

El consejero Jorge García Montoro destaca que por esta vía circulan más de 370.000 vehículos al año, de los que 57.000 son pesados

LORCA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha iniciado las obras de rehabilitación del firme en la carretera regional RM-C15, que conecta Lorca con el pantano de Puentes, con una inversión de 525.213 euros para mejorar la seguridad vial, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha visitado este miércoles junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, el inicio de las obras, donde ha destacado que "con estos trabajos damos un paso más en nuestro compromiso con la mejora continua de la red regional de carreteras, reforzando la seguridad vial en una vía por la que circulan más de 370.000 vehículos al año, de los que cerca de 57.000 son pesados".

García Montoro ha subrayado que "esta actuación no solo incrementa la seguridad y la comodidad de los desplazamientos, sino que también mejora el acceso a un entorno natural de gran valor como es el pantano de Puentes, contribuyendo al desarrollo del municipio de Lorca y su entorno".

La obra cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses y se desarrolla en un tramo de 7,7 kilómetros, entre los puntos kilométricos 8,1 y 15,8. Los trabajos contemplan la rehabilitación del firme mediante tratamientos superficiales con riego asfáltico en los tramos necesarios.

La actuación incluye la instalación de barreras de seguridad en los tramos que lo requieran, la limpieza de cunetas y taludes en toda la longitud de la carretera y el hormigonado de algunos tramos de cuneta. Finalmente, se repondrá la señalización horizontal y vertical.

MÁS DE 2,6 MILLONES INVERTIDOS EN CARRETERAS DE LORCA

Esta actuación se enmarca en el conjunto de inversiones que el Gobierno regional está impulsando en el municipio de Lorca para conservar y modernizar su red viaria. Entre ellas destaca el refuerzo del firme en la carretera RM-332, que une Cartagena con Mazarrón y cuyo tramo final, de unos dos kilómetros, discurre por el término municipal de Lorca.

Esta obra cuenta con un presupuesto superior a 1,4 millones de euros y beneficiará a los más de 1,8 millones de usuarios que circulan anualmente por esta vía.

Asimismo, el Gobierno regional ha invertido desde el año pasado más de 600.000 euros en una actuación de emergencia para reparar la carretera RM-D20, que conecta las pedanías de El Garrobillo y Ramonete, y que resultó dañada por las lluvias de marzo del año pasado.

Esta intervención permitió reforzar varios taludes y restablecer la seguridad en una vía fundamental para las comunicaciones en la zona sur del término municipal.

También se han llevado a cabo actuaciones de ejecución de muros de mampostería para contención de tierras en la vía costera RM-332; reparación de acera y mejora de drenaje en la carretera de Lorca a Caravaca de la Cruz, la RM-711; y la instalación de 17 luminarias solares en la carretera RM-D3, que une Lorca con la diputación de La Hoya, por un importe total cercano a los 150.000 euros.