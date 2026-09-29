La Comunidad invierte 688.000 euros en el mantenimiento de las carreteras regionales - CARM

LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma está ejecutando actuaciones por importe de 688.000 euros para la conservación y mantenimiento de la red regional de carreteras, con trabajos dirigidos a mejorar el estado de los firmes, márgenes, elementos de drenaje y señalización y preparar las vías ante posibles episodios de lluvias intensas.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha señalado durante una visita a la vía rápida RM-11, que conecta Lorca y Águilas, que la conservación de las carreteras requiere actuaciones durante todo el año, especialmente en la preparación de los sistemas de drenaje y la limpieza de los márgenes ante las lluvias.

En la RM-11 se están realizando trabajos de desbroce del tronco y los enlaces para mantener despejados los márgenes y mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad de la vía, según ha informado la Comunidad.

También se han realizado actuaciones en el término municipal de Cartagena, concretamente en las carreteras RM-F36, Ronda Transversal de Cartagena; RM-F35, que conecta Cartagena con San Javier; y RM-F54, entre Los Urrutias y Los Nietos. Los trabajos han incluido labores de limpieza y desbroce para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de caída de ramas sobre la calzada.

En la RM-F35, en el término municipal de San Javier, se han llevado a cabo además trabajos de limpieza de drenajes y reconstrucción de cunetas para mejorar la evacuación del agua ante posibles lluvias durante el otoño.

La mayor inversión se concentra en las actuaciones de conservación de la autovía RM-1, donde se destinan 400.000 euros a la mejora del pavimento entre los puntos kilométricos 7 y 19, además de trabajos de limpieza y desbroce de márgenes y la pavimentación y repintado del enlace de Zeneta.

En la RM-19, la autovía del Mar Menor, se han invertido 100.000 euros en el enlace de Balsicas, en Torre Pacheco. Las obras han incluido el aglomerado de los ramales de entrada y salida y de la glorieta, así como su repintado.

A estas actuaciones se suma la pavimentación y el repintado de la travesía de Sucina, en Murcia, dentro de los trabajos de conservación y mejora de la seguridad de la red autonómica.

García Montoro ha indicado que estas actuaciones forman parte de la estrategia de mantenimiento de la red viaria autonómica y tienen como objetivo mantener las carreteras en condiciones adecuadas de conservación y circulación durante todo el año.