La Comunidad invierte 688.000 euros en el mantenimiento de las carreteras regionales

La Comunidad invierte 688.000 euros en el mantenimiento de las carreteras regionales
La Comunidad invierte 688.000 euros en el mantenimiento de las carreteras regionales - CARM
Europa Press Murcia
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 13:56
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LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma está ejecutando actuaciones por importe de 688.000 euros para la conservación y mantenimiento de la red regional de carreteras, con trabajos dirigidos a mejorar el estado de los firmes, márgenes, elementos de drenaje y señalización y preparar las vías ante posibles episodios de lluvias intensas.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha señalado durante una visita a la vía rápida RM-11, que conecta Lorca y Águilas, que la conservación de las carreteras requiere actuaciones durante todo el año, especialmente en la preparación de los sistemas de drenaje y la limpieza de los márgenes ante las lluvias.

En la RM-11 se están realizando trabajos de desbroce del tronco y los enlaces para mantener despejados los márgenes y mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad de la vía, según ha informado la Comunidad.

También se han realizado actuaciones en el término municipal de Cartagena, concretamente en las carreteras RM-F36, Ronda Transversal de Cartagena; RM-F35, que conecta Cartagena con San Javier; y RM-F54, entre Los Urrutias y Los Nietos. Los trabajos han incluido labores de limpieza y desbroce para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de caída de ramas sobre la calzada.

En la RM-F35, en el término municipal de San Javier, se han llevado a cabo además trabajos de limpieza de drenajes y reconstrucción de cunetas para mejorar la evacuación del agua ante posibles lluvias durante el otoño.

La mayor inversión se concentra en las actuaciones de conservación de la autovía RM-1, donde se destinan 400.000 euros a la mejora del pavimento entre los puntos kilométricos 7 y 19, además de trabajos de limpieza y desbroce de márgenes y la pavimentación y repintado del enlace de Zeneta.

En la RM-19, la autovía del Mar Menor, se han invertido 100.000 euros en el enlace de Balsicas, en Torre Pacheco. Las obras han incluido el aglomerado de los ramales de entrada y salida y de la glorieta, así como su repintado.

A estas actuaciones se suma la pavimentación y el repintado de la travesía de Sucina, en Murcia, dentro de los trabajos de conservación y mejora de la seguridad de la red autonómica.

García Montoro ha indicado que estas actuaciones forman parte de la estrategia de mantenimiento de la red viaria autonómica y tienen como objetivo mantener las carreteras en condiciones adecuadas de conservación y circulación durante todo el año.

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