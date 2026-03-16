La Comunidad lanza el 'Cheque revitaliza' para ayudar a microempresas y autónomos a proteger su estabilidad financiera

Imagen de la presentación del 'Cheque revitaliza' - CARM

MURCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha abierto este lunes la convocatoria de ayudas del 'Cheque revitaliza', una nueva herramienta dirigida a microempresas, autónomos y comunidades de bienes de la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

La convocatoria, cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), moviliza 290.000 euros y convierte el asesoramiento especializado en una palanca de prevención y resiliencia para el pequeño tejido productivo regional.

El objetivo de la línea es ofrecer diagnósticos especializados y planes de actuación para reforzar la salud financiera del pequeño tejido empresarial, ayudando a detectar a tiempo señales de fragilidad, interpretar mejor su situación y actuar antes de que las dificultades comprometan la continuidad de su actividad.

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha subrayado que "apoyar a nuestras empresas también significa darles herramientas para anticiparse, entender a tiempo lo que les ocurre y tomar las mejores decisiones antes de que los problemas se agraven".

El programa financiará un servicio individualizado de asesoramiento especializado que permitirá analizar la situación económica y financiera global de cada empresa beneficiaria.

La actuación se desarrollará en dos fases que comenzarán con un primer diagnóstico inicial, centrado en estudiar la viabilidad económico-financiera, identificar necesidades y valorar posibles soluciones; y, posteriormente, se elaborará un informe final con un plan de actuación y recomendaciones adaptadas a cada caso desde la perspectiva jurídica y financiera.

Respecto a los costes elegibles, la subvención cubrirá el 70%, porcentaje que podrá incrementarse en 15 puntos porcentuales para actividades enmarcadas en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente y Sostenible de la Región de Murcia 2021-2027.

La ayuda máxima será de 3.000 euros por beneficiario y el plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 16 de mayo en la sede electrónica del Info.

La solvencia técnica del programa se apoya en la participación de profesionales con experiencia acreditada en los ámbitos jurídico y económico-financiero, capaces de ofrecer a cada empresa una lectura rigurosa de su situación y una hoja de ruta realista para afrontarla.

"Con este instrumento, el Gobierno regional refuerza una política económica que no solo impulsa el crecimiento, sino que también protege la continuidad de proyectos viables, acerca conocimiento experto a quienes más lo necesitan y convierte la prevención en una forma eficaz de fortalecer el tejido productivo regional", ha dicho López Aragón.

FIRMA DE CONVENIOS

En el marco de la jornada, la Consejería ha firmado, además, convenios de colaboración con los ilustres colegios de la Abogacía de Murcia, Cartagena y Lorca, y con el Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, para promover e implementar los mecanismos de información y apoyo dirigidos a facilitar el nacimiento, desarrollo y consolidación de iniciativas empresariales, especialmente desde la perspectiva de su salud financiera.

Estos acuerdos refuerzan la difusión y la aplicación adecuada de medidas vinculadas a la detección temprana de insolvencia, la reestructuración de deuda, las operaciones corporativas, la mejora de la salud financiera de las empresas, así como el asesoramiento en transmisión y sucesión de empresas.

"Hoy reforzamos una alianza útil entre la Administración y los colegios profesionales para que las empresas de la Región encuentren, también en los momentos más complejos, orientación rigurosa, acompañamiento especializado y respuestas a tiempo", ha destacado la titular de Empresa.

"Porque prevenir, ordenar y actuar con anticipación es la mejor forma de proteger el empleo y preservar el valor de nuestros proyectos empresariales", ha concluido.