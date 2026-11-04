La Comunidad licita por 253.694 euros la mejora de tres caminos rurales de Ricote

Estado actual de los caminos rurales de Ricote incluidos en la licitación de las obras de mejora - CARM

RICOTE (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento y mejora de tres caminos rurales de Ricote, con una inversión prevista de 253.694 euros y un plazo de ejecución de 45 días.

La actuación permitirá renovar 1.150 metros de las vías de Mula, Prolongación de Mula y del Rife, que presentan baches, hundimientos y deformaciones del firme, además de deficiencias en los sistemas de evacuación de aguas pluviales, según ha informado el Gobierno regional.

En concreto, los trabajos abarcarán 94 metros del camino de Mula, 441 metros de su prolongación y 615 metros del camino del Rife. Las obras incluirán la reparación de los tramos deteriorados, el refuerzo del firme en las zonas más dañadas y la extensión de una nueva capa de rodadura asfáltica de seis centímetros de espesor.

El proyecto contempla también la construcción de 332 metros de cunetas revestidas de hormigón, tres nuevos badenes y tres obras de drenaje transversal mediante conducciones de 600 milímetros de diámetro, con el objetivo de mejorar la evacuación de las aguas de lluvia y reducir el deterioro del pavimento.

El consejero del ramo, Joaquín Buendía, ha explicado que "se trata de caminos que soportan el tránsito habitual de vehículos particulares, tractores y maquinaria agrícola, por lo que su conservación resulta especialmente importante para garantizar unas comunicaciones seguras y eficientes en el entorno rural".

Buendía ha añadido que "no se trata únicamente de renovar el asfalto, sino de actuar también sobre las causas que aceleran su deterioro. Mejorar el drenaje es fundamental para que estas inversiones sean duraderas y los caminos puedan prestar servicio en mejores condiciones durante muchos años".

La intervención se completará con la renovación de la señalización horizontal y vertical. Los caminos mejorados facilitan la comunicación entre distintas zonas de la huerta y el acceso a explotaciones agrícolas, instalaciones de riego y viviendas.

Las obras se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027 y cuentan con financiación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.