Comunidad moviliza 4,1 millones desde 2023 para reforzar y modernizar la red de infraestructuras contra incendios

El Gobierno de la Región de Murcia ha destinado desde 2023 un total de 4.093.000 euros a la mejora y construcción de infraestructuras vinculadas a la prevención y lucha contra los incendios forestales. El balance recoge exclusivamente las actuaciones ejecutadas, finalizadas o actualmente en ejecución en los últimos cinco años, dentro de una planificación orientada a modernizar la red regional de centros y bases operativas.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha subrayado durante su visita a las nuevas instalaciones de Tentegorra (Cartagena) que "este esfuerzo inversor responde a una estrategia de fortalecimiento del dispositivo, en medios humanos y materiales, también en infraestructuras adaptadas a las necesidades reales del servicio".

"Cada actuación realizada desde 2023 ha tenido como objetivo mejorar la coordinación, reducir los tiempos de respuesta y garantizar condiciones adecuadas de trabajo para los profesionales que protegen el patrimonio natural", ha indicado.

Dos infraestructuras concentran el mayor volumen de inversión del periodo. Destaca el Centro Comarcal para Agentes Medioambientales de Villanueva del Río Segura, con una inversión superior a los 504.000 euros.

Este centro ha consolidado un punto estratégico en el eje central de la Región, optimizando la respuesta ante incendios forestales y mejorando la distribución territorial de recursos, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

El segundo gran foco inversor corresponde al complejo forestal de Murcia, donde se desarrollan actuaciones que en conjunto superan los 980.000 euros. Entre ellas figuran la ampliación y mejora del Centro de Coordinación Forestal, la adecuación de la oficina comarcal de lucha contra incendios y la construcción de un nuevo almacén para materiales de prevención y defensa.

Estas intervenciones permiten reforzar la coordinación regional y mejorar la logística del dispositivo, especialmente en periodos de alto riesgo.

A estas actuaciones se suman otras intervenciones relevantes como la base de Mazarrón, que supuso más de 271.000 euros y mejora la cobertura en el litoral y el sureste regional; así como mejoras en instalaciones estratégicas en Lorca, Fortuna o Yecla, donde se han construido o renovado puestos fijos de vigilancia que refuerzan la detección temprana, elemento clave en la reducción del impacto de los incendios.

María Cruz Ferreira considera que "invertir en infraestructuras forestales es apostar por la prevención, que es siempre la herramienta más eficaz frente a los incendios".

En este sentido, señala que "la modernización emprendida en los últimos años ha permitido contar con una red más equilibrada territorialmente, con instalaciones más seguras, eficientes y adaptadas a los estándares actuales".

NUEVA BASE BRIFOR

Entre las actuaciones más recientes se encuentra la adecuación de la nueva base de la Brigada Forestal en Cartagena, situada en Tentegorra, que ha supuesto una inversión de 219.297 euros.

Las instalaciones, ubicadas en un entorno estratégico próximo a espacios protegidos de la Red Natura 2000, ocupan una superficie total de 1.200 metros cuadrados, con 108 metros cuadrados construidos destinados a zonas de trabajo, almacenamiento, descanso y vestuarios.

La intervención permite adaptar un espacio cedido para convertirlo en una base plenamente operativa para la Brifor Cartagena, reforzando la capacidad de actuación en una comarca con presencia de interfaz urbano-forestal y elevada presión de uso público. Desde este centro desarrollan su labor diaria diez profesionales dependientes de la Dirección General competente en materia de medio natural.

Además de mejorar las condiciones funcionales y de seguridad del personal, la nueva base de Tentegorra contribuye a optimizar la distribución territorial de recursos y a fortalecer la capacidad de intervención en uno de los entornos con mayor sensibilidad ambiental del litoral regional.

Esta base ofrecerá servicio a montes y áreas naturales de Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar.