La Comunidad no descarta "ningún tipo de acción legal" ante el reparto de fondos europeos del Gobierno Central

MURCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Regional, Valle Miguélez, tras la exposición de los temas aprobados durante el Consejo de Gobierno, ha reconocido que el Ejecutivo autonómico "no descartar ningún tipo de acción legal" por el reparto "injusto y arbitrario" que el Gobierno Central ha hecho de los fondos de la UE destinados a la revitalización económica debido a la situación de pandemia aunque, ha especificado que "todavía no han comenzado ningún trámite" al respecto.

Miguélez ha declarado que "no queremos un enfrenamiento" con el Ejecutivo Central pero, ha asegurado, que "lo que no vamos a hacer es no denunciar esta situación publicamente para que haya un reparto justo de esos fondos europeos".

Por eso, desde el Gobierno regional han pedido a Moncloa que "recapacite en sus decisiones" y entregue ese dinero a las diferentes regiones "que sabemos gestionar".