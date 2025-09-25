La Comunidad pide una reunión con Lucas para mejorar la precisión de las alertas meteorológicas

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno autonómico ha solicitado una reunión técnica con el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, con el objetivo de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) fije "con mayor precisión" sus previsiones y mejore las alertas destinadas a la población.

"Cada vez es más frecuente que la Agencia active alertas por lluvias importantes y que finalmente no caiga ni una gota", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, en una rueda de prensa celebrada en Cartagena tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

Ortuño ha afirmado que estos errores de previsión generan "serios inconvenientes" para la Administración regional y los ayuntamientos, que incluso han llevado a suspender actividades lectivas, fiestas y otros eventos para luego comprobar que "podían haberse celebrado con normalidad".

El dirigente regional ha detallado que se han documentado varios casos recientes, como el 8 de septiembre y el 18 de junio, cuando se activaron alertas naranjas sin que finalmente lloviera. "La realidad nos está demostrando que el sistema es mejorable", ha indicado.

Ortuño ha insistido en que no se cuestiona la profesionalidad de los técnicos de la Aemet, pero sí ha defendido la necesidad de que esta institución "afine mucho más en sus previsiones" porque "si los avisos no son rigurosos, la gente perderá la confianza en ellos".

Como consecuencia, ha anunciado que el encuentro con Lucas parte de un "ánimo constructivo" para reclamar que se tomen el tema "con la seriedad que merece" y mejorar la precisión de los avisos meteorológicos.