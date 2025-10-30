La Comunidad reclama al Ministerio una Conferencia Sectorial exclusiva para debatir el nuevo Plan Estatal de Vivienda

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al secretario general, José Francisco Lajara, y la directora general de Vivienda, María Dolores Gil, hoy durante la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Vivienda - CARM

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana exclusiva para dialogar sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda, "tal y como el Ejecutivo regional ha hecho con el decreto-ley de Vivienda Asequible, para cuya elaboración se han mantenido más de una treintena de reuniones con los representantes de todos los agentes implicados en el sector".

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha afirmado este jueves, tras participar en la reunión entre el Ministerio y las comunidades, que "al igual que la norma regional, el plan estatal es un instrumento de vital importancia en la situación actual de emergencia residencial y el Ministerio tendría que abrir un proceso real de diálogo", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

García Montoro ha reprochado a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, que presente medidas unilaterales "sin consenso con las comunidades autónomas, que somos las que tenemos las competencias y conocemos la realidad de nuestros territorios, y sin atender las verdaderas necesidades de los ciudadanos".

Ha subrayado que "la Región de Murcia defiende un modelo de Vivienda Asequible fruto de un amplio proceso de participación con más de una veintena de colectivos para diseñar de la mano un texto que resuelva la emergencia residencial actual".

En este sentido, el titular autonómico de Fomento ha recomendado al Gobierno central "que dialogue con todos los actores implicados, dejando a un lado las medidas intervencionistas que solo generan inseguridad jurídica y frenan la oferta de vivienda".

"Este no es el camino, porque si el Gobierno central sigue actuando de espaldas al diálogo, estará repitiendo los errores de anteriores planes fallidos que no han dado solución al problema del acceso a la vivienda", ha añadido.

Asimismo, el consejero ha considerado que "el cuestionamiento de la ministra por parte de sus socios de Gobierno pone de manifiesto la ausencia de una hoja de ruta clara del Gobierno de coalición", y ha insistido en que "la Región de Murcia seguirá defendiendo un modelo eficaz y realista, que ponga el foco en la vivienda protegida asequible y en las necesidades reales de los ciudadanos".