La Comunidad reclama al Miteco desbloquear 1.680 MW en la Región para proyectos industriales y nuevas viviendas

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, durante la explicación de las alegaciones a la propuesta del Ministerio sobre la planificación de la Red Eléctrica - CARM

MURCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional trasladará a Red Eléctrica y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) una batería de alegaciones a su propuesta inicial de desarrollo de la red eléctrica para el periodo de Planificación 2025-2030.

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, ha señalado que "aunque el plazo final para su recepción concluye este martes, ya hemos elaborado y definido las ocho más importantes y necesarias para permitir el futuro desarrollo industrial y económico de la Región".

Miralles ha detallado que estas alegaciones "permitirían a la Región atender demandas de proyectos industriales y residenciales para nuevas viviendas ya identificados que suman más de 1.680 megawatios (MW) de potencia, el equivalente al pico de consumo de una ciudad como Murcia".

Las alegaciones abarcan tanto nuevas solicitudes de posiciones, subestaciones y líneas como mejoras en la red de mallado y la conexión con la Comunidad Valenciana.

El Ministerio solicitó a las comunidades autónomas que presentaran las alegaciones ordenadas por prioridad, y en este sentido la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, de la que depende la dirección general, ha colocado en primer lugar la construcción de una subestación en el Mar Menor, con una línea que conecte con la subestación ya existente en Balsicas.

"Esta nueva subestación permitiría el desarrollo de proyectos residenciales e industriales, así como reforzar el mallado y dar robustez al sistema tanto en el entorno del Mar Menor como en el Campo de Cartagena", ha apuntado el director general, quien ha añadido que en la zona de influencia de la nueva subestación "ya tenemos identificados proyectos que demandan 195 MW de potencia".

Miralles ha recordado que en la fase de aportaciones y sugerencias a la planificación "el Gobierno regional solicitó una subestación propia en el Valle de Ricote y Vega del Segura, que finalmente se ha rechazado".

Por ello, "vamos a reclamar una nueva posición en la subestación de Ulea otorgada al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, y otra posición adicional en la subestación de Campos del Río para desarrollo urbano e industrial, en una de las zonas con más potencial de desarrollo futuro gracias al Arco Noroeste, en la que tenemos identificados proyectos por 625 megawatios", ha afirmado.

El director general de Industria, Energía y Minas ha explicado que su departamento también ha solicitado una ampliación de la subestación que da servicio a la capital para desarrollo de nuevas viviendas y futuras instalaciones de almacenamiento. En esta zona ya hay identificados proyectos por 350 megawatios, incluidos los de almacenamiento con baterías, que sumarían 185.

Respecto a la zona del Guadalentín, la Consejería ha trasladado al Ministerio la necesidad de ampliación de la subestación de Carril, en Lorca, que da también servicio a Puerto Lumbreras y Águilas. "En esta zona tenemos demandas que suman 270 MW también para nuevos desarrollos de vivienda e industria", ha apuntado el director general.

En el área de Cartagena, el Gobierno regional ha solicitado una nueva posición para proyectos industriales en la subestación Cartago, que además de permitir el desarrollo de los proyectos asociados al hidrógeno verde sería la encargada de dotar de potencia a todos los futuros proyectos asociados al crecimiento y desarrollo del Puerto de Cartagena. En esta zona hay identificados proyectos por 180 MW.

Miralles ha destacado que aunque la nueva planificación "consigue acabar con el 'desierto energético' del Noroeste con la construcción de la subestación de Argos", entre las alegaciones se encuentra que esta instalación cuente con una posición específica para "atender las crecientes demandas de la zona y garantizar un suministro constante y de calidad, sobre todo en las pedanías y núcleos habitados limítrofes con Andalucía y Castilla-La Mancha". Las demandas para esta posición ya suman 60 MW.

Finalmente, la octava alegación se centra en la interconexión de la red autonómica con la de la Comunidad Valenciana en el nivel de tensión de los 220 kilovoltios (kV). Esta se lograría a través de una conexión entre la subestación que da servició a la capital regional con la alicantina de Rocamora. La actuación mejoraría la estabilidad del suministro eléctrico para la red y aportaría robustez a toda la estructura.