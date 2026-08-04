La Comunidad refuerza la formación de los gestores turísticos para avanzar en el modelo de Destino Turístico Inteligente

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MURCIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) continúa impulsando la capacitación de los profesionales responsables de la planificación y gestión turística mediante un programa de actualización especializado en el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI).

La iniciativa, desarrollada durante el mes de julio, se dirigió a los integrantes de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Región de Murcia (DTI), con el objetivo de reforzar sus conocimientos y dotarles de nuevas herramientas para seguir avanzando en la transformación de los destinos regionales hacia un modelo más innovador, sostenible, accesible y competitivo.

Además, también asistieron a estos cursos representantes de la Estación Náutica Costa Cálida, la Mancomunidad de Sierra Espuña, la red de Oficinas de turismo de la Región de Murcia y responsables de las cátedras de Turismo de la UCAM, la UPCT y la UMU.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado este martes que "la formación continua de los gestores turísticos es fundamental para consolidar el modelo DTI y afrontar con éxito los nuevos retos del sector. Apostar por el conocimiento y la innovación nos permite mejorar la planificación, ofrecer mejores experiencias a los visitantes y reforzar la competitividad de la Región de Murcia".

El programa formativo, impartido por la empresa especializada Inteligencia Turística, ha abordado cinco ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo de los destinos como son modelos de destino turístico inteligente, gobernanza en los destinos turísticos inteligentes, innovación y tecnología aplicadas a la gestión turística, accesibilidad y sostenibilidad, y turismo regenerativo como nueva tendencia para generar un impacto positivo en los territorios.

BANCO DE RECURSOS DE LA SMART OFFICE

Las sesiones, desarrolladas en formato webinar, quedaron grabadas y forman parte del banco de recursos de la Smart Office DTI, de modo que los gestores de la Red podrán consultarlas en cualquier momento como material de apoyo y actualización permanente.

Con esta actuación, el Itrem continúa reforzando la implantación del modelo DTI en la Región de Murcia, para favorecer la profesionalización de los equipos técnicos municipales y promover una gestión turística basada en la innovación, la inteligencia de datos, la sostenibilidad, la accesibilidad y la colaboración entre administraciones.

La consejera ha destacado "el papel pionero de la Región en el desarrollo del modelo de Destino Turístico Inteligente" y su posición de vanguardia entre las comunidades autónomas que se están integrando en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de Segittur, "un avance estratégico que conecta a todos los actores del ecosistema turístico: destinos, empresas y administraciones públicas".

Esta incorporación permitirá además mejorar la interoperabilidad de datos entre municipios, impulsar herramientas de análisis turístico y reforzar una gestión basada en el dato, la eficiencia y la mejora de la experiencia del visitante, en línea con las estrategias nacionales y europeas de turismo inteligente.