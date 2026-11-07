Archivo - La Comunidad regula los permisos retribuidos de sus empleados públicos para las elecciones - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha establecido los permisos retribuidos de los empleados públicos con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado previstas para el próximo 29 de noviembre, entre los que se incluyen hasta cuatro horas para ejercer el derecho al voto durante la jornada laboral.

La orden de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, publicada este viernes, 6 de noviembre, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), contempla también permisos específicos para el personal que forme parte de las mesas electorales, intervenga como representante de una candidatura o ejerza como apoderado.

En concreto, los presidentes y vocales de las mesas electorales, así como los interventores, tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa el día de las elecciones, si no disfrutan entonces de su descanso semanal, y a una reducción de cinco horas de trabajo el día siguiente.

Los empleados públicos que acrediten su condición de apoderados tendrán derecho a un permiso retribuido durante la jornada electoral, siempre que no coincida con su día de descanso.

La orden establece asimismo que los trabajadores que presten servicio el 29 de noviembre podrán disponer de hasta cuatro horas libres retribuidas para votar. Este permiso se reducirá proporcionalmente en el caso de jornadas reducidas.

También se contemplan hasta cuatro horas para aquellos empleados que, por motivos laborales o dificultades para acudir presencialmente a votar, opten por el voto por correo, tanto para solicitar la documentación necesaria como para remitir su sufragio.

Asimismo, el personal de la Administración regional que concurra como candidato a las elecciones podrá solicitar un permiso retribuido durante toda la campaña electoral, que se desarrollará entre las 00.00 horas del 13 de noviembre y las 24.00 horas del 27 de noviembre.

La disposición es aplicable al personal de la Administración Pública Regional, incluido el docente de enseñanzas no universitarias y el del Servicio Murciano de Salud. Además, prevé que quienes deban realizar servicios extraordinarios fuera de su jornada habitual por el proceso electoral se rijan por la normativa presupuestaria regional.