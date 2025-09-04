La Comunidad ultima el borrador del nuevo decreto para aumentar los medios técnicos de la Policía Local

Contemplará el uso de pistolas táser y JPX, así como de armas largas para unidades especiales de seguridad ciudadana MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha anunciado este jueves que la Comunidad ya ha redactado el borrador del nuevo decreto por el que se aprueba el reglamento de medios técnicos de las policías locales de los municipios, y la próxima semana será remitido a diversos organismos para su revisión.

Ortuño ha hecho este anuncio en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo autonómico, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

En concreto, el Ejecutivo autonómico remitirá el documento a la Federación de Municipios, a los 45 ayuntamientos, a los sindicatos policiales y a las asociaciones de jefes de Policía para que "puedan realizar las aportaciones que consideren oportunas".

Tras el periodo de aportaciones, el decreto tendrá un periodo de exposición pública de 15 días. "El objetivo de este nuevo decreto es que nuestra policía tenga más recursos para responder de forma eficaz y segura ante cualquier incidente", ha señalado Ortuño.

El documento, que constituirá la primera normativa de este tipo en la Región de Murcia, contemplará entre otros aspectos el uso de pistolas táser y JPX, así como de armas largas para unidades especiales de seguridad ciudadana. "Queremos que la Policía pueda utilizar los medios adecuados en cada situación de riesgo", ha subrayado el portavoz.

Ortuño ha insistido en que la seguridad forma parte de la agenda política con la que el Gobierno regional encara el nuevo curso. "La seguridad va a estar en el centro de nuestras políticas y, por eso, estamos preparando nuevas medidas y nuevas iniciativas dentro de esa estrategia 'Región de Murcia + Segura", ha dicho.

En este sentido, ha reclamado "mayor implicación" al Ejecutivo de la Nación y ha recordado que la Región de Murcia está "a la cola del país" en ratio de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil por cada 100.000 habitantes. "Por eso, tal y como indicó el presidente López Miras, ya hemos solicitado una reunión con el nuevo delegado del Gobierno", ha afirmado.

Otros de los asuntos prioritarios incluidos en la agenda de la Comunidad son el nuevo decreto de vivienda asequible que prepara para facilitar que haya suelo disponible en el que poner en marcha promociones para familias y jóvenes, así como la defensa de la continuidad del trasvase Tajo-Segura y de una reforma del sistema de financiación autonómica.