La Comunidad vuelve a exigir al Estado ejecutar las obras hidráulicas pendientes

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto al presidente de APIRM, José Ramón Blázquez - CARM

MURCIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional presentará alegaciones al proyecto de Real Decreto promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que modifica, entre otras normas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, al tiempo que ha reclamado nuevamente la ejecución de las infraestructuras hidráulicas estatales pendientes en la Región de Murcia.

Así lo ha anunciado el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, tras mantener una reunión con el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), José Ramón Blázquez, en la que ambos abordaron el contenido de la iniciativa estatal.

Las alegaciones del Ejecutivo autonómico defenderán una regulación que garantice "la seguridad de las personas, los bienes y los servicios públicos" mediante la ejecución de las infraestructuras hidráulicas pendientes, al tiempo que aporte "seguridad jurídica" para favorecer el desarrollo económico y social de los municipios, según informa la Comunidad.

El consejero ha sostenido que, si el Ministerio hubiera ejecutado las obras hidráulicas de contención y defensa reclamadas por la Comunidad Autónoma, "no habría necesidad de imponer nuevas prohibiciones o limitaciones sobre el suelo".

A su vez, ha advertido de que la propuesta estatal obligará a los ayuntamientos a adaptar sus planes generales a las nuevas restricciones en un plazo de cinco años, un periodo que considera insuficiente para acometer esa revisión, y ha señalado que la medida tendrá un impacto sobre el desarrollo de los municipios y el acceso a la vivienda al reducir el suelo disponible para construir.

Entre las modificaciones previstas, ha destacado la prohibición de los usos bajo rasante, lo que, según ha explicado, impedirá la construcción de aparcamientos subterráneos y sótanos en numerosos ámbitos sin contemplar alternativas.

Por último, García Montoro ha recordado que el Gobierno regional ya presentó alegaciones a los mapas del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables al considerar que los modelos y caudales utilizados no reflejan adecuadamente la realidad del territorio.