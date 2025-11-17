La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial de Murcia contará con un presupuesto de 23,3 millones en 2026

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, presenta las cuentas de su departamento para 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

La Concejalía de Pedanías y Vertebración Territorial del Ayuntamiento de Murcia contará en 2026 con un presupuesto global de 23.301.519 euros, unas cuentas que, según ha explicado el Consistorio en un comunicado, "refuerzan el compromiso con la mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos públicos y calidad de vida de los vecinos".

El presupuesto dota a las juntas municipales del "mayor gasto corriente de la historia" y contemplan inversiones en nuevos proyectos de infraestructuras y acondicionamiento de edificios públicos como centros de mayores, además de poner en el foco la recuperación del patrimonio con un nuevo impulso al proyecto de las Fortalezas del Rey Lobo.

El edil del ramo, Marco Antonio Fernández, ha afirmado que las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio "reflejan la continuidad de la estrategia de vertebración territorial y refuerzo del papel de las pedanías como eje de servicio, conexión y cohesión del municipio".

Entre las actuaciones contempladas, Fernández ha destacado la renovación de las placas de calles y plazas de pedanías y el casco urbano. En concreto, prevé la instalación paulatina de más de 19.000 placas que incorporarán la tecnología Navilens, esto es, un sistema digital inteligente que permitirá, a través de una aplicación móvil, consultar información histórica de cada calle, datos ambientales y métricas específicas, entre otros.

"Hablamos de un sistema que mejora la accesibilidad, la información turística que se aporta y la gestión del espacio urbano en todo el municipio", ha precisado Fernández.

Por su parte, el Servicio de Estadística, responsable del callejero, el padrón municipal y las notificaciones oficiales, entre otras competencias, contará con 1.970.855 euros.

Las pedanías dispondrán de un presupuesto de 11.754.085 euros. En el capítulo de gasto corriente, los tres principales apartados que gestionarán directamente las juntas municipales serán el Plan de Mantenimiento de Vía Pública (2.520.000 euros); el Plan de Mantenimiento de Colegios (654.000 euros) y actividades culturales, deportivas y otras (5.194.485 euros).

Fernández ha destacado que las Juntas Municipales gestionarán un total 7,5 millones de euros para pequeñas inversiones e intervenciones directas en vía pública y equipamientos --4.103.600 euros de remanentes y 3.403.600 de nueva incorporación con el presupuesto de 2026--.

A ello se suman 12.750.000 euros para grandes proyectos, lo que permitirá iniciar en 2026 más de 50 actuaciones, una cifra que el edil ha calificado de "una de las mayores movilizaciones de inversión en pedanías de nuestra historia reciente".

Como ejemplo ha destacado la nueva biblioteca y sala de estudios en El Palmar (1.800.000 euros); la remodelación integral de los centros municipales de Nonduermas, Barqueros y La Alberca; un nuevo centro municipal de Los Dolores, y la construcción de cuatro salas de estudio en Santo Ángel, Santiago y Zaraiche, Cabezo de Torres y Puente Tocinos, que se suman a las previstas por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía.

"Estamos hablando de que la práctica totalidad de las pedanías del municipio contará con un proyecto propio de inversión iniciado el próximo año", ha subrayado Fernández, que ha apuntado que estas cuentas dedican una "parte importante" al gasto corriente, con una partida "histórica" de 8.350.485 euros que permitirá a las Juntas disponer de recursos "ágiles, accesibles y gestionados de modo descentralizado".

Una cantidad que, según ha explicado Fernández, "se ha duplicado en cinco años, pasando de los 4,7 millones de 2020 a los más de 8,3 millones previstos, para apostar por para la dinamización cultural, social y deportiva de las pedanías".

El concejal de Pedanías también ha resaltado que el próximo año será el de la consolidación de los dos grandes contratos de mantenimiento en pedanías, como son el referente a vía pública (2.520.000 euros) y el colegios (654.000 euros).

Respecto al primero, la previsión es que en los primeros seis meses del año se lleven a cabo unas 5.000 actuaciones en la vía pública, lo que incluye nuevo asfaltado de carreteras, reparaciones, renovación de pavimentos y mejoras dirigidas a una mayor accesibilidad.

El contrato de mantenimiento de colegios favorecerá la gestión directa por parte de las Juntas Municipales, con el fin de reducir trámites burocráticos, acortar tiempos de respuesta y agilizar las intervenciones en la vía pública.

Además, se introduce un nuevo sistema de gestión centralizada y la reducción de plazos de actuación a 2-3 horas en incidencias urgentes.

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES Y MAYOR ACCESIBILIDAD

Por su parte, los Servicios Generales aumentarán su presupuesto hasta los 5.840.890 millones, lo que permitirá la puesta en marcha de un Plan Especial de Mejora de Edificios (500.000 euro adicionales); reforzar la actualización de centros de mayores y auditorios de pedanías; mejorar la accesibilidad y modernización de instalaciones municipales y gestionar 612 edificios públicos y una flota de 600 vehículos.

De los 612 edificios municipales, se prevé en los próximos meses actuaciones en espacios como centros de mayores y centros culturales, centradas principalmente en una mejora para hacerlos más accesibles.

Desde la Concejalía de Pedanías y Vertebración del Territorio, a través del contrato de mantenimiento y conservación de edificios municipales, se realiza una labor de mantenimiento preventivo periódicamente, que sirve para detectar posibles deficiencias y acometer las acciones de mejora que necesiten los edificios municipales.

FORTALEZAS DEL REY LOBO

El presupuesto de 2026 incluye 2.274.473 euros para ejecutar la segunda fase de restauración del Palacio de Ibn Mardanís, que consistirá en la recuperación del recinto superior; la mejora de los accesos y la instalación de la iluminación monumental definitiva del conjunto.

Además, se reforzará el programa de visitas guiadas, que sigue registrando aforos completos las rutas de sábados y domingos tanto en Monteagudo como en Cabezo de Torres, y se ampliarán las actuaciones para la localización y consolidación de restos arqueológicos. Para ello se dispondrá de un presupuesto específico de 313.730 euros.

Otras de las inversiones previstas son las obras en La Alberca de Cabezo de Torres, accesos al Castillo de Monteagudo y el centro de Visitantes, para lo que presupuestado 500.000 euros.

El concejal ha subrayado que todo el Sitio Histórico de Monteagudo-Cabezo de Torres "seguirá consolidándose como uno de los polos culturales y turísticos más importantes del municipio".

De esta forma, se consigue un doble objetivo: "por un lado, la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico-arquitectónico; y por otro, la dinamización cultural, turística y social de las pedanías, consolidando su papel como eje estratégico de vertebración territorial".