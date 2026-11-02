La concentración de Blocus no llega a celebrarse en Murcia y no se registran incidentes

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha informado de que, "por el momento", no se han registrado incidencias relacionadas con la convocatoria de Blocus en Murcia para este lunes por la tarde.

En el entorno de plaza Circular, donde estaba prevista la concentración, se ha desplegado un dispositivo de seguridad en el que han intervenido agentes de la Policía Nacional, tanto uniformados como de paisano, con la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Local, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha asegurado que este dispositivo preventivo, unido a la detención de varios de los cabecillas de Blocus en distintos puntos de España, "ha permitido disuadir la convocatoria y evitar actos delictivos relacionados con este movimiento en la Región de Murcia".

Asimismo, han indicado que la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan desde la semana pasada realizando un seguimiento exhaustivo de esta convocatoria ilegal para adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier episodio de violencia en las calles de la capital de la Región.

Francisco Lucas ha informado de que el dispositivo se mantendrá activo "durante el tiempo que sea necesario" y ha indicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado monitorizan permanentemente las redes sociales para detectar cualquier posible amenaza.