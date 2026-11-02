Concluye la primera fase de sondeos en el yacimiento de San Esteban con hallazgos desde el siglo I hasta el XIV

Algunas de las piezas halladas en los sondeos arqueológicos del proyecto para la puesta en valor del yacimiento de San Esteban - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el yacimiento de San Esteban de Murcia, correspondientes a los 59 sondeos previstos en la primera fase del proyecto de recuperación, han culminado con significativos avances en el conocimiento científico de uno de los enclaves patrimoniales más relevantes de la Murcia andalusí para afrontar la siguiente etapa de protección, recuperación y puesta en valor de este espacio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lorca, han visitado este lunes el yacimiento para conocer los resultados de una intervención que ha proporcionado nuevos datos sobre la evolución histórica del arrabal de la Arrixaca Vieja y sobre la forma de vida de quienes habitaron este espacio a lo largo de varios siglos.

La actuación forma parte del proyecto impulsado conjuntamente por el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia para la recuperación integral de San Esteban, uno de los conjuntos arqueológicos urbanos más importantes de Europa para el estudio de una ciudad islámica medieval, según han informado la Comunidad y el Consistorio capitalino.

HALLAZGOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL ARRABAL

Los resultados obtenidos amplían significativamente la cronología conocida del enclave. La excavación en profundidad de los sondeos, que ha alcanzado niveles situados hasta 2,5 metros por debajo de la cota actual del yacimiento, ha permitido documentar evidencias de ocupación desde finales del siglo X, anteriores a las fases mejor conocidas del arrabal, así como constatar la continuidad de la actividad residencial hasta bien entrado el siglo XIV.

Además, la localización de materiales romanos del siglo I en contexto estratigráfico aporta nuevas evidencias sobre las ocupaciones más antiguas del emplazamiento y contribuye a reforzar el conocimiento sobre los orígenes de la ciudad de Murcia.

Entre los hallazgos más destacados figuran los restos de un antiguo pozo conservado mediante seis anillos superpuestos, tres conducciones de evacuación de agua construidas en diferentes momentos históricos y diversas fases constructivas identificadas en un mismo muro, elementos que permiten comprender mejor la transformación del barrio a lo largo del tiempo.

Las excavaciones también han aportado información relevante sobre los usos domésticos y las costumbres de sus habitantes.

Entre los descubrimientos figuran espacios destinados al almacenamiento y ocultación de bienes en las viviendas, evidencias de la convivencia con animales como caballos, perros y dromedarios, así como restos asociados a la alimentación basados en ovicápridos, aves y pescado.

Especial relevancia tienen igualmente los hallazgos cerámicos y óseos recuperados durante los trabajos, cuyo estudio permitirá seguir profundizando en aspectos relacionados con la alimentación, el comercio, la actividad cotidiana y las formas de vida de la población que habitó el arrabal de la Arrixaca Vieja.

De forma paralela a la investigación arqueológica, se han desarrollado los trabajos de conservación previstos para garantizar la protección de los restos documentados.

Actualmente, el 85% del yacimiento se encuentra ya protegido mediante sistemas de cobertura, mientras continúan las labores de documentación, restauración y conservación especializada de los elementos más singulares.

RECUPERACIÓN INTEGRAL

Esta primera fase de la actuación finalizada se corresponde con las excavaciones arqueológicas y estudios previos, que cuenta con un presupuesto de 1.226.109 euros, financiado a partes iguales entre el Ayuntamiento y la Comunidad.

El proyecto total de recuperación cuenta con un presupuesto total de 33.022.790 euros, del que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aporta el 50%; la Comunidad Autónoma, el 25%, y el Ayuntamiento de Murcia, el restante 25%, cantidades que se distribuyen entre los ejercicios 2026 a 2029, ambos incluidos. La ejecución tiene un plazo estimado de 22 meses.

Para el Gobierno regional, los resultados obtenidos "confirman el extraordinario valor histórico y científico del yacimiento y refuerzan la apuesta por recuperar para los ciudadanos un espacio que sigue aportando información fundamental sobre los orígenes, la evolución urbana y la vida cotidiana de la Murcia medieval".