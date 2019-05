Conesa dice que no será presidente a cualquier precio, VOX que habrá que hablar y Cs ve difícil pactar con PP y PSOE

Publicado 20/05/2019 19:42:53 CET

MURCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Franco, ha confesado este lunes, durante el debate organizado por la Opinión de Murcia, que "en este momento tenemos muy difícil pactar con ninguno de los dos partidos, PP y PSOE". Y es que, ha expuesto, el PP "muestra un agotamiento que perjudica seriamente la Región y la corrupción avergüenza a todos los murcianos".

Mientras que sobre el PSOE, lamenta que cuando escucha a Diego Conesa "parece que justifica una subida de impuestos también en los tramos autonómicos y tiemblo, unido eso a las políticas de Pedro Sánchez, que no se ha distanciado de ellas".

Por ello, ha dejado claro que Ciudadanos "pactará con los ciudadanos de la Región. Le prometemos que si nos dejan gobernar lo haremos", y ha preguntado a PP y PSOE que si se abstendrían si fuera la próxima presidenta de la Región.

Sin embargo, desde el PSOE el candidato a la Presidencia, Diego Conesa, ha dejado claro que no cederá ante Cs en servicios públicos esenciales, "en la defensa de los servicios públicos esenciales, así como la sanidad pública regional o la educación, apostando por recuperar la dignidad de los espacios educativos, ahí no cederé". "No seré presidente a cualquier precio", ha zanjado Conesa, quien ha admitido que le alivia no tener el apoyo de VOX, "porque no iba a ser presidente con su apoyo".

Y es que, desde VOX, Pascual Salvador ha manifestado que "no hemos perdido ni un minuto en hablar de pactos, ni hemos tenido reuniones". "VOX no apoyará un gobierno socialista y comunista, pero lo demás apoyaremos; apoyaremos los partidos que apoyen la familia, la vida, la libertad y la propiedad privada".

"Habrá que sentarse y hablar, porque con respecto al modelo andaluz son circunstancias diferentes, pero no pensamos en pactos, sino en convencer al mayor número posible de murcianos, que podemos ser su voz", ha destacado Pascual Salvador.

Por su parte, desde Podemos Equo su candidato, Óscar Urralburu, considera que las encuestas "son referencias a tener en cuenta y nos han dado mucho menos de lo obtenido en las urnas".

Según Urralburu, "hemos conseguido parar a las derechas y seguimos en la Región creyendo que sí se puede y con Rivera no, por lo que vamos a seguir con esta idea".

José Luis Álvarez Castellanos, de Cambiar la Región, ha asegurado que lo que está claro es que el ciclo del PP "se ha terminado" y no dan "ni siquiera con la suma de VOX".

Desde Somos Región, Alberto Garre critica que se hable de pacto de gobierno "antes de pacto de gobernalidad". "Es un reparto de poder y el único pacto que tiene Somos Región es con la sociedad, porque es quien decide. Hay gente que piensa que el pueblo es tonto cuando no les votan. No es así", concluye.