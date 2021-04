Conesa pregunta a López Miras cuándo va a revelar los términos de su acuerdo de Gobierno: "¿cuando se vacune Campuzano?"

López Miras invita a Conesa a salir "de la misma cloaca desde la que su jefe impulsó la chapuza democrática" de la moción de censura

MURCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha preguntado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, cuándo va a revelar el "acuerdo" firmado con los tres diputados expulsados de Vox: "¿cuando se vacune la consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano?".

"Habla de cumplir pactos, y lo hace sin ningún rubor tras lo que ha sido capaz de comprar en las últimas semanas para que sea presidente", ha añadido Conesa en la segunda sesión de la Asamblea Regional celebrada este miércoles, en la que ha preguntado a López Miras cuál es su programa de Gobierno para lo que resta de legislatura.

López Miras ha agradecido el tono de la pregunta, y le ha dado la bienvenida "por fin" a la "moderación", aunque cree que ha llegado "algo tarde". Así, López Miras ha asegurado que el programa es "exactamente el mismo" que el que firmó en 2019, y que "no ha variado salvo por las circunstancias relativas a la pandemia"

En cambio, Conesa ha vuelto a preguntar "qué leyes, qué necesidades educativas, de mejora de infraestructuras o de turismo", entre otras cosas, va a impulsar y "qué piensa" gestionar. "Sí, ese verbo que tanto repelús le da: gestionar", ha aseverado.

"Ha hecho referencia al pacto de 2019, que incluía 72 puntos programáticos de los que ha cumplido nueve y, de ellos, cinco son exigencias al Gobierno de España, su verdadera debilidad", ha señalado Conesa.

Ha reprochado a López Miras que "solo ha cumplido" con sacar adelante una ley, la de protección del Mar Menor, y lo ha hecho "por una amenaza de moción de censura y porque fue arrastrado por Cs; y ahora su futuro socio de Gobierno Vox le exige que la derogue".

Con todo, ha valorado que si hubo un acuerdo "chocante" con Cs en 2019 fue el "lucha contra la corrupción y por la transparencia". Así, le ha preguntado si "piensa garantizar la transparencia de todos los contratos públicos, si va a llevar a cabo la auditoría integral de gasto público, si va a racionalizar los órganos públicos, si va a aprobar la ley de función pública, o la reforma de la ley electoral". "¿O solo está centrado en modificar la ley del presidente para su beneficio exclusivo", ha señalado.

"CHAPUZA DEMOCRÁTICA"

En este sentido, López Miras ha afeado a Conesa que "permanezca en la misma cloaca desde la que su jefe Pedro Sánchez impulsó la chapuza democrática que usted respaldó", en referencia a la moción de censura para desalojar al PP del Gobierno regional.

"Y en esa cloaca es en la que usted se está moviendo", según López Miras, quien ha tendido la mano a Conesa "después del ridículo democrático que hizo". Ahora, lamenta que el líder de los socialistas murcianos "viene a pedir cuentas de un programa de gobierno que está perfectamente definido, que se pactó y definió públicamente en 2019".

Todo ello, lamenta, a pesar de que la "chapuza democrática" de Conesa "no tenía proyecto de gobierno y que no tenía ni siquiera estructura de gobierno, porque se le olvidó decirle a Inés Arrimadas que no podía ser vicepresidente porque estaba imputado".

"Hicieron el ridículo: iban a guardar la vicepresidencia primera en diferido para cuando eso se resolviera", según López Miras, quien ha pedido "tomar en serio a la Región", ya que "no todo valle".

"Su ambición personal le ha hecho hacer el ridículo", ha transmitido a Conesa, al que ha pedido que pase "página" y le ha ofrecido "trabajar por la Región. Si quieren apoyar este gobierno de libertad, háganlo, tienen clara la hoja de ruta".

"Han intentado desestabilizar un gobierno sin justificación en el momento más complicado de su historia, pero como nos debemos a los murcianos, seguimos con la mano tendida", ha concluido.