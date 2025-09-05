Conesa visita el rodaje de la tercera temporada de 'El Inmortal' en Cartagena

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, visitó hoy el rodaje de la tercera temporada de la serie 'El Inmortal' en las inmediaciones del Palacio de Deportes de Cartagena - CARM

MURCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, visitó hoy el rodaje de la tercera temporada de la serie 'El Inmortal' en las inmediaciones del Palacio de Deportes de Cartagena. Se trata de la tercera jornada de trabajo en la Región tras las grabaciones desarrolladas el miércoles y el jueves en La Manga del Mar Menor.

Junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y los concejales de San Javier Estíbaliz Masegosa y David Martínez, la titular de Cultura estuvo con los responsables de la producción de Movistar Plus+ y DLO Producciones y abordaron la colaboración brindada por la Región de Murcia Film Commission y las film offices de Cartagena y San Javier para facilitar el rodaje.

La nueva entrega de 'El Inmortal' constará de seis episodios y propone una narrativa más condensada y electrizante, ambientada íntegramente en un periodo de cinco días en el que se mezcla acción, drama familiar y thriller psicológico, con tres tramas principales que avanzan en paralelo para entrelazarse en una historia coral.

La serie es una creación de José Manuel Lorenzo, quien también ejerce de productor ejecutivo, está dirigida por David Ulloa y Rafa Montesinos y cuenta con el guion de David Moreno y Diego Sotelo. La nueva temporada de 'El Inmortal' se estrenará en 2026 en Movistar Plus+.

El reparto de la tercera temporada vuelve a contar con Álex García, Marcel Borrás, Iván Massagué, María Hervás, Teresa Riott, Irene Esser, Jon Kortajarena y Gonzalo de Castro, con la incorporación de Pablo Molinero, Gala Bichir y Carlos Scholz. La serie mantiene su apuesta por una producción de alta calidad con fotografía de David Omedes, música original de Lucas Vidal y dirección artística de Uxua Castelló.