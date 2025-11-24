La consejera de Empresa destaca el dinamismo empresarial en la entrega de los IX Premios Pyme del Año 2025

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado este lunes que las pymes representan el 99,86 por ciento del total de empresas de la Región de Murcia y que cada día se crean 8,1 nuevas, unos datos que "hablan del dinamismo empresarial" de la comunidad autónoma, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Aragón ha hecho estas declaraciones en la entrega de los IX Premios Pyme del Año 2025, celebrada en el Museo del Teatro Romano de Cartagena y organizada por la Cámara de Comercio de España, Banco Santander y Grupo Vocento, con la colaboración de las Cámaras de Comercio de Cartagena, Murcia y Lorca.

Durante el acto, la consejera, acompañada por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional que "apoya al empresario, no lo ataca" y ha insistido en su apuesta por "el crecimiento de nuestras pymes y por su capacidad de transformar la Región de Murcia".

Así, ha felicitado a las compañías premiadas y ha destacado que el Gobierno regional "seguirá impulsando medidas" para facilitar a las pymes acceso a financiación, formación, digitalización y nuevos mercados. "El éxito de las pymes es también el éxito de toda la Región", ha agregado.

Por su parte, Arroyo ha puesto en valor el papel de las Cámaras de Comercio como instituciones que han acompañado a los empresarios "en etapas de crecimiento y también en épocas difíciles", destacando su función "para planificar inversiones, abrir mercados, formar trabajadores e introducir innovación en las empresas".

En este sentido, la primera autoridad municipal ha incidido en la relevancia del ámbito formativo. "Nosotros tenemos la mesa de la formación para las nuevas industrias, para aprovechar esas nuevas oportunidades que se están creando y que los perfiles profesionales se formen aquí y se quede aquí ese trabajo, ese empleo y afrontando los retos que tenemos de innovación, de digitalización y de modernización de todas las empresas para seguir formando parte del tejido productivo de nuestro municipio", ha dicho.

Además, ha destacado la trayectoria de la Cámara de Comercio de Cartagena, primera en constituirse en la Región y que el próximo año celebrará su 140 aniversario. "Es una de las instituciones más veteranas de Cartagena, de las más influyentes en los grandes retos de la ciudad, que merece nuestro respaldo para que siga dando servicio, amparo y asesoramiento a nuestro tejido comercial e industrial", ha precisado.