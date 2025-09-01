La consejera Sara Rubira agradece "el respaldo y apoyo" del cónsul general de España en Hong Kong

La Consejera De Agua, Agricultura, Ganadería Y Pesca, Sara Rubira, En Un Encuentro De Trabajo Con El Cónsul General De España En Hong Kong-Macao, Miguel Aguirre De Cárcer García Del Arenal - CARM

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha mantenido este lunes un encuentro de trabajo con el cónsul general de España en Hong Kong-Macao, Miguel Aguirre de Cárcer García del Arenal, en el marco de la misión comercial de empresas hortofrutícolas en Hong Kong con motivo de la feria 'Asia Fruit Logística', según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Regresamos a Hong Kong de la mano del sector para seguir reforzando los lazos comerciales entre la Región de Murcia y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, una puerta de entrada de nuestras frutas y hortalizas al mercado asiático", ha explicado.

Rubira ha señalado que "ya el pasado año contamos con la ayuda del cónsul durante nuestra estancia aquí, lo que nos permite conocer con más detalle las peculiaridades del mercado asiático, y le agradecemos su respaldo y apoyo permanente, fundamental para el fortalecimiento de las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia en Asia".

"El trabajo de nuestras empresas durante todo el año se intensifica estos días en Hong Kong con el objetivo de mostrar su mejor oferta en frutas y hortalizas, responder a las exigencias y requisitos del mercado asiático, ofrecer certidumbre en cuanto a la calidad y la seguridad alimentaria de los productos, y garantías en los métodos de envío", ha indicado la consejera tras el encuentro.