La consejera de Turismo se reúne con el sector para analizar la situación tras el paso de la DANA 'Alice' por la Región - COMUNIDAD

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha mantenido este lunes un encuentro con los principales representantes del sector turístico de la Región de Murcia para analizar la situación del sector tras el paso de la dana 'Alice' por la Región.

El Consejo de Dirección de la Consejería, encabezado por la consejera y en el que participan todos los directores generales del departamento, ha recibido a los representantes de alojamientos turísticos, servicios de restauración y actividades turísticas con el objetivo de escuchar sus necesidades y coordinar medidas que faciliten la recuperación de la actividad.

En la reunión han participado el presidente de Hoytú, Bartolomé Vera; la presidenta de la Alianza por el Turismo de la Región de Murcia, Carmen Ayala; el presidente de Hostetur, Pepe Catalá,; el presidente de la Estación Náutica Costa Cálida, David Caro; y el secretario general de Hostecar, Rafael Candel.

Asimismo, han estado presentes los directores generales del ITREM; de Competitividad y Calidad Turística; de Patrimonio Cultural y de Juventud; y Deportes, que han trasladado el compromiso del Gobierno regional de mantener un diálogo permanente con el sector y actuar de manera coordinada.