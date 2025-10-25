El consejero Luis Alberto Marín destaca "el carácter social y transformador del proceso de digitalización en la Región"

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, reivindicó este viernes "el carácter social y transformador del proceso de digitalización en la Región, un proceso que se despliega en torno a la Agenda Digital y a la Agencia de Transformación Digital y que está diseñado para mejorar la vida de los ciudadanos de la Región y para que nadie se quede atrás, independientemente de su edad o de dónde resida".

Marín realizó estas declaraciones durante la celebración de la XXIV edición de la Noche de las Telecomunicaciones de la Región de Murcia, un acto en el que también estuvieron presentes los consejeros de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, y de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y al que asistieron más de 300 personas, tanto del ámbito tecnológico y digital como de diferentes colectivos de la sociedad regional y del panorama nacional y empresarial.

Durante la gala, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región, se entregaron los ya tradicionales galardones de este organismo, que recayeron sobre Unicef España en su categoría de 'Transformación Digital para sectores sociales o desfavorecidos'; para la empresa Ingeniería Kerberos en la modalidad de 'Innovación en la industria de las Telecomunicaciones'; para la compañía SAES en la de 'Liderazgo Tecnológico en proyectos de Defensa' y para E-lighthouse Network Solutions en el apartado de 'Conectividad Estratégica Regional'.

El premio al Teleco del Año, un prestigioso galardón que reconoce el trabajo y el esfuerzo de aquellas personas, proyectos o empresas que hayan destacado por su aportación, liderazgo, inversión o innovación en el ámbito de la digitalización, recayó este año en Benito Úbeda.