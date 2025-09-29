El Consejo de Academias de la Región se une a la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de Murcia

Presentación del ciclo de conferencias para conmemorar el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia organizado por el Consejo de Academias de la Región - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Academias Científicas y Culturales de la Región y el Ayuntamiento de Murcia han organizado un ciclo de conferencias para conmemorar el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

En concreto, el programa, que se desarrollará en octubre y noviembre en el edificio Moneo, ofrecerá una serie de ponencias donde cada academia abordará un tema de su especialidad, como son cuestiones relacionadas con la medicina, bellas artes, farmacia y veterinaria.

El alcalde, José Ballesta, ha destacado que los académicos "dan lo mejor de sí mismos sin esperar nada a cambio; que trabajan incansablemente, silenciosamente en laboratorios, bibliotecas, hospitales, en salas de juicios...en tantos y tantos lugares que suponen un auténtico orgullo para todos los que conformamos la sociedad de la Región de Murcia, y de la ciudad de Murcia".

La concejala de Educación, Belén López, ha resaltado que "se trata de un ciclo donde, no solo pretende celebrar nuestra rica historia, sino que también permite a los murcianos reconectar con sus raíces culturales a través de las diferentes disciplinas. Todas las conferencias buscan enriquecer el conocimiento sobre nuestra historia y patrimonio cultural, además de fomentar el diálogo y la reflexión entre los ciudadanos sobre la importancia de preservar y valorar nuestra herencia".

Las charlas programadas son 'De Madinat Mursiya y de Medicina Animal en el Medievo' por Fulgencio Fernández Buendía, Académico de Número de la Academia de Ciencias Veterinarias, el 2 de octubre; 'El libro de Axedrez, dados y tablas de Alfonso X el Sabio' por Emiliano Hernández Carrión, Académico de Número de la Real Academia Alfonso X el Sabio, el 7 de octubre; y 'Peste Negra: Europa, Reinos peninsulares y Murcia' por María Trinidad Herrero Ezquerro, Académica de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, el 16 de octubre.

También 'Cinco momentos musicales en la historia de Murcia" por Álvaro Zaldívar Gracia, Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes', el 23 de octubre; 'Legado de un ancestro de excepción' por Alberto Requena Rodríguez, Académico de Número de la Academia de Ciencias, el 30 de octubre; y 'La flora de la ciudad de Murcia en el periodo Andalusí' por Diego Rivera Núñez, Académico de Número de la Academia de Farmacia, el 6 de noviembre.

Las últimas ponencias son 'Costumbres y Ordenanzas de la Huerta de Murcia' por Javier Lozano Bermejo, Académico de Número de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, el 11 de noviembre; y 'Tradición y cultura unidas en la promoción de la salud bucal en Murcia' por Bibiana Mateos Moreno, Académica de Número de la Academia de Odontología, el 13 de noviembre.

El Consejo de Academias lo integran la Real Academia de Medicina y Cirugía, la Real Academia Alfonso X el Sabio, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, la Academia de Ciencias, la Academia de Farmacia Santa María de España, la Academia de Veterinaria y la Academia de Odontología.