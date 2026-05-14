El Consejo de Gobierno aprueba el nombramiento de Juan Samuel Baixauli como nuevo rector de la UMU

El rector electo, Samuel Baixauli, a su llegada a la Convalecencia tras ganar las elecciones - UMU

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha dado el visto bueno al nombramiento de Juan Samuel Baixauli Soler como nuevo rector de la Universidad de Murcia (UMU).

Su nombramiento se efectúa una vez finalizado el proceso electoral, y después de que la Comisión Electoral Central le haya proclamado rector electo de forma definitiva tras concluir el plazo de reclamaciones sin que se registrara ninguna impugnación.

El Ejecutivo regional cumple así lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que atribuye a las comunidades autónomas la competencia para el nombramiento oficial del rector o rectora de las universidades públicas de su ámbito territorial.

Juan Samuel Baixauli es catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas de la Universidad de Murcia.

Licenciado con Premio Extraordinario y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. Cuenta en su haber con más de veinticinco años de docencia universitaria y dieciséis años de experiencia en cargos de gestión académica. Durante los últimos ocho años ha sido decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU.

Con este nombramiento se inicia además una nueva etapa en la gobernanza universitaria, ya que será la primera vez que el rector de la Universidad de Murcia ejerza un mandato único de seis años, conforme al modelo establecido por la LOSU.