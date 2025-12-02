El Consejo de Ministros aprueba este martes la celebración del contrato de obras del Arco Norte por 93,8 millones

MURCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este martes el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de obras del proyecto de construcción del Arco Norte de Murcia entre el punto kilométrico 652+000 de la autovía A-7 y el enlace de Cabezo de Torres, por un valor estimado de 93.837.188,78 euros.

Así lo ha hecho saber el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, en un mensaje en la red social 'X' en el que ha indicado que con esta aprobación se atiende "una demanda histórica para vertebrar la Región, descongestionar el nudo de Espinardo y, lo más importante, mejorar la vida de la ciudadanía".

A través de un comunicado, el delegado ha señalado que la infraestructura "dará solución al nudo de Espinardo, uno de los puntos críticos de la red de carreteras en la Región".

Para Lucas, "estamos hablando de un hito histórico para mejorar la movilidad en la Región y, por tanto, la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas".

Asimismo, ha señalado que "el Gobierno de España da un paso decisivo y pone en marcha el proceso para la construcción del Arco Norte, una infraestructura clave para la región de Murcia".

"Como delegado del Gobierno de España seguiré trabajando para defender los intereses de esta región y modernizar nuestras infraestructuras", ha concluido.