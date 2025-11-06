Consejo.- Nuevo convenio para que alumnos de la UCAM hagan prácticas en la Administración regional

Archivo - Monasterio de los Jerónimos, donde se encuentra la UCAM - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, ha dado luz verde a un nuevo convenio de cooperación educativa entre la Comunidad y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), para facilitar que sus estudiantes de Grado, Máster y Doctorado realicen prácticas académicas curriculares y extracurriculares en la Administración regional.

El acuerdo permitirá que los alumnos hagan sus prácticas en consejerías, organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones y centros educativos dependientes de la Comunidad, "reforzando su formación práctica y su preparación profesional", han indicado.

Las prácticas se desarrollarán bajo la tutela de un coordinador y un tutor docente designados por la Administración regional, en coordinación con los tutores académicos de la institución académica.

Quedan excluidas de este convenio las prácticas externas curriculares de los títulos de Grado en Medicina, Enfermería y Fisioterapia, por tratarse de enseñanzas vinculadas a conciertos con el Servicio Murciano de Salud.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro.