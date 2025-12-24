Consejos para calentar tu casa de forma segura y evitar incendios - CENTRO COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS REGIÓN DE MURCI

MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) - El Centro de Coordinación de Emergecias '1-1-2' de la Región de Murcia ha editado un vídeo en el que se dan consejos para calentar el hogar de forma segura y evitar incendios.

En el vídeo aconseja no sobrecargar los enchufes, conectar radiadores eléctricos o calefactores a enchufes de pared con toma de tierra y advierte que las regletas con múltiples tomas no suelen estar preparadas para esas potencias, pueden sobrecalentarse y provocar un incendio.

Hay que asegurar la ventilación. Las chimeneas y estufas de gas consumen oxígeno y emiten monóxido de carbono, que no huele y puede matar, por lo que si se utilizan estos elementos de calefacción, hay que dejar la puerta abierta o una ventana.

Es importante apagarlas si sales o te vas a dormir, ya que todo lo que tiene llama exige un vigilancia permanente. Una chispa o una corriente de aire pueden provocar un incendio.

Asimismo, no hay que cubrir los radiadores y alejar todo lo que pueda arder de las llamas (mesas de camilla con brasero y velas). Para más seguridad, instalar un detector de humo.