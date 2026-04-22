La construcción supera los 4.700 trabajadores en el Guadalentín y busca jóvenes para cubrir su demanda de empleo

Obras en Lorca - UCECON

LORCA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El sector de la construcción en la comarca del Guadalentín ha alcanzado los 4.737 afiliados en el avance de febrero de 2026, tras encadenar tres años de crecimiento "continuado".

Así lo ha trasladado la Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción (UCECON), que ha apuntado que el paro en esta actividad ha descendido un 25% desde 2022, al pasar de 580 desempleados a los 436 actuales.

El presidente de UCECON, Jesús Abellán, ha señalado que estas cifras consolidan al sector como una vía "rápida y segura hacia el empleo de calidad", si bien ha advertido sobre la falta de relevo generacional pese a las condiciones actuales.

"Somos un sector de oportunidades, cada vez más innovador, especializado y seguro. Quien entra hoy en la construcción, tiene futuro de calidad asegurado", ha afirmado al respecto.

Para dar respuesta a la necesidad de mano de obra, UCECON y la Cámara de Comercio de Lorca han organizado un curso gratuito de albañilería y estructuras metálicas que se impartirá en sesiones formativas del 24 al 30 de abril en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lorca.

La formación, cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa PICE, se dirige a jóvenes de entre 16 y 29 años y es el requisito básico para el acceso inmediato a las obras.

Esta iniciativa, que cuenta también con el impulso de la Fundación Laboral de la Construcción, busca atraer a nuevos profesionales a una actividad con sueldos por encima del salario mínimo interprofesional y alta estabilidad laboral.

Las inscripciones para los interesados permanecen abiertas a través del correo electrónico de la Cámara de Comercio de Lorca o vía telefónica ('jralvarez@camaralorca.com' o '968 477 488').

El objetivo de las instituciones promotoras es agilizar la incorporación de personal cualificado ante la capacidad constante del mercado para absorber nuevos trabajadores en la comarca.