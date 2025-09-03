La consulta propuesta por Vox sobre centros de menores extranjeros no tiene encaje legal, según Ley de Transparencia

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de Vox sobre impulsar una consulta para que los ciudadanos se pronuncien sobre si están de acuerdo o no con la financiación de centros de menores no acompañados en la Región carece de encaje legal, según se desprende de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad.

Esta norma apunta que las consultas públicas son un instrumento para recabar la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del Gobierno regional, pero no contempla una consulta sobre el ejercicio de una competencia como es la tutela de los menores en situación de desamparo.

Así, la protección de los menores extranjeros no acompañados es una obligación legal del Gobierno regional, lo que impide someter este asunto a una consulta ciudadana.