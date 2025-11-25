Consumo inspeccionará la seguridad de los patinetes eléctricos con más de 100 controles

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Consumo, iniciará en los próximos días una campaña específica de inspección e información, con más de 100 controles, para reforzar la correcta comercialización de patinetes eléctricos nuevos en la Región de Murcia de cara al aumento de las compras de este artículo en fechas navideñas.

El objetivo es verificar que los modelos puestos a la venta cumplen con los requisitos de seguridad, etiquetado y homologación establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) y por la normativa estatal vigente.

La campaña prevé los controles tanto en establecimientos físicos como en las principales plataformas web que ofertan estos vehículos.

"Estamos ante un mercado en expansión y con cambios normativos recientes que afectan directamente a la seguridad del usuario. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier patinete comprado en la Región cumple con la ley y no supone un riesgo para el consumidor", ha explicado el director general de Consumo, Alberto Sánchez.

En este sentido, los inspectores revisarán que los patinetes eléctricos se ajusten a los estándares marcados por la Dirección General de Tráfico (DGT) desde enero de 2024 para poder comercializar estos vehículos en España.

Además de comprobar el etiquetado y la documentación obligatoria, Consumo cruzará la información de cada modelo con el listado oficial de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) certificado por la DGT, lo que permitirá detectar productos no homologados o que no cumplen las características técnicas exigidas.

Sánchez ha subrayado que "la documentación que acompaña a cada patinete, la placa de marcaje, la ficha técnica y la identificación como VMP, no es un mero trámite, son elementos que garantizan que ese vehículo es seguro, legal y está fabricado según los estándares obligatorios".

En esta línea, los patinetes deben incluir placa de marcaje única y visible, una ficha técnica y un documento que acredite que el vehículo pertenece a la categoría VMP.

Cuando se detecten irregularidades, la Inspección de Consumo trasladará los hechos al departamento competente para la apertura del correspondiente procedimiento sancionador.

El Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia establece sanciones que pueden oscilar entre 200 y 30.000 euros, según la gravedad de la infracción.

"Queremos prevenir problemas y evitar que los consumidores adquieran un patinete que no cumpla la normativa. Estamos actuando para garantizar compras seguras y responsables en un sector que crece cada día", ha finalizado Sánchez.