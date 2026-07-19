El consumo de tabaco desciende en la Región al 23 por ciento, según el 'Estudio DICA'

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MURCIA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tabaquismo ha descendido y constituye un factor de riesgo con favorable tendencia decreciente en las últimas tres décadas en la Región de Murcia, según el 'Estudio DICA', elaborado por la Consejería de Salud de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Esta es la tercera encuesta en la población adulta de la Región de Murcia, tras las realizadas en 2002 y 1992, que proporciona los indicadores epidemiológicos más recientes sobre diabetes, obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia (alteración en los niveles normales de lípidos), hábitos de vida y riesgo cardiovascular.

El consumo de tabaco ha bajado al 23 por ciento en 2022, frente al 30 por ciento en 2002 y el 40 por ciento en 1992. "Esto demuestra el impacto de las medidas de prevención y control que se han ido desplegando durante este periodo, como la prohibición de fumar en espacios públicos y las restricciones a la promoción y uso del tabaco", han informado desde el Ejecutivo regional.

El director general de Salud Pública y Adicciones, Jesús Cañavate, ha afirmado que "pese al descenso, el tabaquismo continúa siendo un importante factor de riesgo modificable con un impacto considerable en la carga global de enfermedad cardiovascular, por lo que debemos seguir trabajando para reducir su consumo".

INCREMENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

La publicación, que ha contado para su elaboración con 2.226 participantes que representan a toda la población mayor de 20 años de las nueve Áreas de Salud de la Región, muestra que la mayoría de los factores de riesgo cardiovascular han aumentado respecto a décadas anteriores.

La hipertensión arterial y la obesidad han experimentado un incremento sostenido, y la diabetes mellitus presenta cifras que, aunque moderadas en comparación con otros territorios, tienden al alza con un marcado aumento a edades avanzadas. El exceso de peso y la hipercolesterolemia continúan siendo los factores más prevalentes.

La monografía, elaborada por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud y cofinanciada por el Instituto de Salud Carlos III, recuerda que "los estilos de vida saludables, especialmente una alimentación equilibrada y el ejercicio físico regular, son altamente efectivos en la reducción del riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2".

Además, advierte de que se debe tener en cuenta que las prevalencias de los factores de riesgo comparadas con las encuestas de 1992 y DINO 2002 no están ajustadas por edad. "Los cambios en la estructura de edad de la población, es decir, el envejecimiento, pueden contribuir parcialmente al aumento observado en algunos factores de riesgo, especialmente la hipertensión y dislipidemia", concluye el informe.

En cuanto al diagnóstico y control de la diabetes, se observaron avances importantes. El porcentaje de personas que conocían su diagnóstico aumentó del 71 por ciento al 91 por ciento, lo que supera el objetivo del 80 por ciento de la Estrategia Nacional y de la Organización Mundial de la Salud.

El control glucémico también mejoró del 34,7 al 71,9 por ciento, lo que refleja progresos en la atención sanitaria y el acceso a nuevos tratamientos, así como la concienciación de la sociedad al respecto.

Asimismo, aproximadamente nueve de cada diez personas consumían semanalmente legumbres, pescado, carne de ave y huevos, y ocho de cada diez, carnes rojas. En comparación con el estudio DINO de 2002, se aprecia una reducción muy notable en el consumo diario de vino, tanto en hombres como en mujeres.

El exceso de peso (sobrepeso y obesidad) se mantiene muy elevado en la población adulta de la Región de Murcia, con valores cercanos a dos de cada tres personas, con prevalencias sistemáticamente más altas en hombres que en mujeres.

DOBLE OBJETIVO

El estudio tiene un doble objetivo: por un lado, permitir a los clínicos, investigadores y responsables sanitarios disponer de datos fiables sobre la magnitud y distribución de los factores de riesgo en su mayoría modificables, que faciliten la toma de decisiones en materia de prevención, diagnóstico y control, y, por otro, promover en la población general un mayor conocimiento sobre su propia salud, facilitando la adopción de estilos de vida saludables y fomentando el acceso equitativo a intervenciones preventivas efectivas.

El 'Estudio DICA' ha permitido crear un repositorio biológico con más de 2.000 muestras séricas y de plasma, incluyendo determinaciones de lipoproteína (a), custodiado en el Biobanco en Red de la Región de Murcia del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB). Este biorrepositorio representa un recurso único para futuras investigaciones etiológicas en enfermedad cardiovascular y abre la puerta para monitorizar otros problemas de salud en la Región.