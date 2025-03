Consumur pide a los consumidores y usuarios una mayor conciencia sobre la importancia de defender sus derechos

MURCIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, con motivo de la celebración mañana, 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, recuerda a la ciudadanía la importancia de reclamar y defender nuestros derechos cuando los mismos son vulnerados.

Para conmemorar este día, la organización estará presente en la Plaza Santo Domingo de Murcia, en horario de 10.00 a 13.00 horas, informando a los consumidores y usuarios sobre sus derechos y cómo pueden reclamarlos.

Este año, el presidente de Consumur, Roberto Barceló, quiere poner el acento, como él ha manifestado, "en la capacidad que tiene la ciudadanía para generar los cambios necesarios y hacer una comunidad mejor".

Asimismo, continúa, "en sociedades tan avanzadas, técnica y materialmente como en las que vivimos, no siempre entroncamos con lo importante y con la capacidad de analizar los motivos de la realidad socio-económica que nos envuelve. Cada situación que vivimos y realizamos a lo largo del día, lo hacemos en calidad de consumidores y usuarios".

"Da igual la edad y condición que nos preceda y no importa lo lejos que vivamos de los núcleos de población más numerosos porque, aunque viviéramos aislados, pero nos sustentáramos con algún servicio o alguna compra que hiciéramos para vivir, por muy esporádica y diminuta que fuera, nos situaría en el centro de una sociedad de consumo. Y eso nos obliga a tomar conciencia para conocer nuestros derechos y defenderlos al igual que como ciudadanos, también nos comporta asumir una serie de responsabilidades y obligaciones", añade.

El presidente de Consumur también ha querido recordar que "Las sociedades maduras, uno de cuyos reflejos es la capacidad de autoorganización que tienen, no entienden de un proceder individualista abocado a ser absorbido por un mercado que necesita de personas embaucadas en el consumismo, como tampoco entenderían estas sociedades avanzadas, a un Estado o Administraciones que no fueran garantes con los intereses legítimos de la ciudadanía".

Finalmente, ha manifiestado que "las asociaciones de consumidores y usuarios debemos aspirar a la autofinanciación si queremos confrontar con un mínimo de dignidad y garantía. Y esta es la llamada que me gustaría hacer a la ciudadanía: asociémonos para ser más fuertes, no solo para solucionar nuestros problemas individuales, que también, sino para aspirar a una sociedad más justa y libre. ¿Utopía? No. Pragmatismo de pensamiento, en todo caso".