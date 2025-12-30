CONSUMUR recomienda comprar las entradas para las macrofiestas de Nochevieja y Reyes en establecimientos de confianza

Archivo - Ambiente durante la fiesta de Nochevieja - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red CONSUMUR recomienda comprar las entradas de fiestas de Nochevieja y Noche de Reyes en establecimientos de confianza o a través de intermediarios de plena confianza, para evitar así falsificaciones y poder localizar de manera inmediata al vendedor ante cualquier problema.

Si es que la compra se realiza a través de Internet, recomienda que se adquieran directamente desde las páginas webs de los organizadores del evento, asegurarse de que se trata de una web segura y guardar imágenes de la publicidad y condiciones generales de la compra. Además, se ha de guardar toda la documentación hasta la celebración de la fiesta, para poder así reclamar ante cualquier irregularidad, según informaron fuentes de la asociación en una nota de prensa.

MÁS CONTROLES

CONSUMUR ha pedido a los ayuntamientos que cumplan sus funciones de control sobre las fiestas de fin de año que tendrán lugar esa noche.

La organización advierte de la "habitual existencia de determinadas salas que superan el aforo máximo permitido o incurren en otras carencias en materia de seguridad, además de la celebración de cotillones ilegales, en locales que no cuentan con licencias".

Asimismo, ha explicado que la falta de controles "puede traducirse en cualquier momento en accidentes que, por la gran afluencia de público, pueden llegar revestir una seria gravedad".

Para celebrar este tipo de eventos, los locales no dedicados a la hostelería y los establecimientos hosteleros que no cuenten con licencias para la organización de este tipo de actividades están obligados a solicitar a sus ayuntamientos licencias para organizar los cotillones. "Sin embargo, en ocasiones los organizadores se saltan dicho trámite celebrando estas fiestas de forma ilegal", han apuntado.

IRREGULARIDADES FRECUENTES

CONSUMUR ha asegurado que puede que los organizadores de los cotillones no cumplan con lo prometido en su publicidad. Puede ocurrir, por ejemplo, que el guardarropa vigilado incluido en el precio de la entrada suponga finalmente un coste añadido o que carezca de una auténtica vigilancia, que las bebidas se acaben a las pocas horas del inicio de la fiesta, o que los canapés o el desayuno sólo sean accesibles para unos pocos o se venden muchas más entradas de lo pactado.

La organización recuerda que ante estas irregularidades, los consumidores pueden exigir la devolución de la totalidad o una parte del precio de sus entradas.

CONSUMUR recomienda asegurarse de que los locales cuentan con salidas de emergencias suficientes y utilizables, extintores, aseos en buenas condiciones y acordes al aforo anunciado, entre otros requisitos.

Asimismo, se debe conservar la entrada y si es posible hacerse con una copia de la publicidad de la fiesta para, en caso de incumplirse el aforo o cualquier otro aspecto anunciado, poder reclamar la devolución de la totalidad o parte del dinero.

Por último, CONSUMUR solicita a los consumidores y usuarios que consideren que han sido objeto de algún tipo de abuso o que deseen recibir más información, que acudan a la organización, presencialmente o bien llamando al Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario, 968 22 30 82. Más información en www.consumur.org.