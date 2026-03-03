Consumur recomienda no cancelar vuelos a Oriente Medio hasta que la aerolínea comunique la suspensión

Archivo - Avión volando. - RAFAEL_GARCIA_SANCHEZ - Archivo

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha recomendado a los pasajeros con vuelos previstos a Oriente Medio que no cancelen sus billetes de manera precipitada ante la escalada de tensión bélica en la región.

La organización aconseja esperar a que sea la propia compañía aérea la que comunique oficialmente la suspensión o reprogramación del servicio, especialmente ante la proximidad de la Semana Santa.

Esta cautela busca evitar que el usuario pierda sus opciones de reembolso, algo que ocurriría en caso de una cancelación voluntaria por parte del viajero si no dispone de una tarifa flexible o un seguro específico.

La asociación recuerda que, ante el cierre de espacios aéreos que ha afectado a operadoras como Iberia, Air Europa, Qatar Airways y Emirates, los derechos de los usuarios están protegidos por el Reglamento (CE) nº 261/2004.

No obstante, la aplicación de esta normativa depende de que el vuelo parta de un aeropuerto de la Unión Europea, Islandia, Noruega o Suiza, o que se dirija a uno de estos destinos operado por una compañía comunitaria.

En el contexto actual, los conflictos bélicos se califican como circunstancias extraordinarias ajenas al control de la aerolínea, lo que exime a las compañías del pago de compensaciones económicas adicionales, aunque no de sus obligaciones de asistencia.

En el supuesto de que sea la aerolínea la que proceda a la cancelación, el consumidor mantiene su derecho a elegir entre el reembolso íntegro del coste del billete en un plazo de siete días o el transporte hasta el destino final en condiciones similares, ya sea lo más rápido posible o en una fecha posterior que convenga al pasajero según la disponibilidad.

Asimismo, la compañía tiene la obligación legal de ofrecer de forma gratuita comida, bebida y dos medios de comunicación.

En caso de que el transporte alternativo implique una salida prevista al menos al día siguiente, la aerolínea también debe facilitar alojamiento en hotel y el desplazamiento correspondiente.

Finalmente, Consumur ha realizado un llamamiento a las aerolíneas, agencias de viajes y operadores turísticos para que actúen con la mayor flexibilidad posible dada la excepcionalidad de la situación.

La organización insta al sector a permitir cancelaciones sin penalización o alternativas razonables para los pasajeros afectados por la incertidumbre en las zonas de conflicto.