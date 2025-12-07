Convocadas las ayudas de Conexión Internacional ICA para apoyar exposiciones de artistas plásticos y a las galerías

MURCIA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes acaba de publicar la convocatoria de ayudas de dos acciones de Conexión Internacional ICA, el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia, destinadas a las artes plásticas y visuales y dotadas con un presupuesto conjunto de 240.000 euros para exposiciones nacionales e internacionales de artistas y para respaldar a las galerías en su asistencia a ferias.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "con estas líneas de ayuda damos un nuevo impulso para el desarrollo de los profesionales de las artes plásticas y visuales de la Región de Murcia. Mantenemos el apoyo a las galerías con artistas de la Región para que estén presentes en ferias y encuentros e incrementamos el presupuesto para que los creadores hagan exposiciones en otras provincias y en el extranjero dentro de nuestro plan de internacionalización de la cultura".

La convocatoria para las galerías de arte está dotada con 40.000 euros y el importe de la ayuda puede alcanzar los 10.000 euros para contribuir a sufragar los gastos de asistencia a ferias, exposiciones, salones y todo tipo de proyectos, eventos o actos que promocionen el arte y a los artistas de la Región, que se celebren fuera de ésta durante el próximo año. Se pueden solicitar hasta el 31 de enero y en la convocatoria anterior se beneficiaron Artnueve, Galería de Arte Aurora y T20.

Por su parte, y fruto del dialogo con los creadores murcianos, la convocatoria para realizar exposiciones nacionales e internacionales cuenta con una serie de mejoras. El presupuesto pasa de 150.000 euros a 200.000 euros dividido en dos categorías y se incrementa la intensidad del apoyo.

La primera de ellas es internacional, para proyectos en el extranjero, dotada con 75.000 euros y el montante del apoyo puede llegar a los 30.000 euros, frente a los 25.000 de la pasada edición. La otra categoría es nacional, para hacer exposiciones en otras provincias, y cuenta con un presupuesto de 125.000 euros y con apoyo de hasta 20.000 euros (15.000 en la anterior convocatoria). En el caso de la medida de apoyo para realizar exposiciones, el plazo para presentar los proyectos concluye el 31 de marzo.

En la primera convocatoria de esta iniciativa de Conexión Internacional ICA obtuvieron respaldo los creadores Miguel Fructuoso, Eduardo Balanza, Nico Munuera, FOD, Sonia Navarro, Juan José Martínez Cánovas y Juan Sánchez. Toda la información sobre estas dos líneas de ayudas se puede encontrar en la sección 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.