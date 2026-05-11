La corporación municipal destaca que "hoy somos un poco más orgullosos como murcianos gracias a José Ballesta"

La corporación municipal ha recordado al alcalde José Ballesta junto a los medios de comunicación con un vídeo del acto de toma de posesión - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La corporación municipal del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado una declaración institucional para recordar la figura del alcalde José Ballesta.

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz ha sido el portavoz de todos los concejales del consistorio capitalino y, acompañado del concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el jefe de Gabinete de Ballesta, Miguel Ángel Pérez, ha querido agradecer a todos los murcianos que este lunes han dedicado un momento a honrar la memoria del alcalde.

"Hoy somos un poco más orgullosos de ser murcianos gracias a José Ballesta", ha afirmado Muñoz, acompañado de Guillén y Pérez, visiblemente emocionados. De él ha señalado que era "consciente y ambicioso en la proyección de futuro de una Murcia sin complejos, abierta y moderna" así como "una persona profundamente humana que escuchaba y dialogaba y entendía el gobierno como una obra colectiva para todos".

Así, ha destacado su "vocación de servicio público ejemplar y entrega permanente a Murcia y los murcianos" y cómo "transmitió la idea de la política como un compromiso que se ejerce desde la cercanía y la humanidad, todos los días de la semana". Muñoz ha recordado que Ballesta les pedía "trabajar una hora más del que más lo hacía" pero "eso era imposible por que él era el que más trabajaba" y ha bromeado asegurando que "si estuviera aquí estaría llamándonos la atención por algo que no hemos hecho bien".

Por encima de todos los cargos que ejerció, han destacado que Ballesta era "un murciano más, comprometido con la ciudad a la que dedicó su tiempo y su vida con una lealtad inquebrantable".

En este sentido, ha explicado que en la capilla ardiente se ha colocado el sillón vacío que ocupa el primer edil, el bastón de mando y la medalla de oro de la Corporación, su birrete de rector y el estandarte de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta de la que era miembro y profundo devoto.

La comparecencia de los concejales ha estado acompañada de un vídeo en el que se mostraba el acto de toma de posesión de los ediles con una voz en off de Ballesta en la que les pedía "responsabilidad para demostrar que somos una tierra humana afirmada en la verdad de lo que se hizo en el pasado y sustentada en la insaciable voluntad de construir juntos el futuro".

Muñoz ha agradecido a los medios de comunicación "por llevar su mensaje donde no podíamos" y a todos los concejales de la corporación "por apartar las cuitas políticas para destacar la figura del alcalde y compartir el consenso para hacer una declaración de todos los grupos ensalzando su figura". Asimismo, ha agradecido a los miles de murcianos que han pasado a presentar su respetos a Ballesta desde primera hora de la mañana afirmando que "cada palabra es reflejo del cariño que Murcia sentía por él, Murcia entera llora su despedida".

Por último, ha recordado que la capilla ardiente, ubicada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, permanecerá abierta hasta las 22.00 horas y el funeral se celebrará este martes en la Catedral de Murcia, presidido por el obispo, Monseñor Lorca Planes.

"El modelo de ciudad que deja permanecerá hasta el ultimo confín de la tierra que amo hasta el final", ha asegurado. "Murciano de principio a fin", ha concluido.